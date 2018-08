Alcaldes de Durango podrán seguir en funciones y hacer campaña

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Los alcaldes de Durango en funciones que busquen la reelección en 2019, no tendrán que separarse del cargo por lo que al igual que ocurrió en Coahuila durante el pasado proceso, podrán ejercerlo y a la vez desarrollar labor de proselitista.

El diputado local Sergio Uribe Rodríguez, destacó que la legislación en materia federal sí establece la obligatoriedad de separarse del cargo que desempeñan por lo menos 90 días antes de la elección, cuando busquen ocupar otro puesto de elección popular.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado de Durango y la legislación local electoral no lo prevén, y por lo tanto no lo sancionan, de manera que la solicitud de una licencia quedaría al criterio de los interesados pero no como una obligación a cumplir.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) será el encargado de establecer términos y acuerdos para que los presidentes municipales en funciones, se postulen y desarrollen actividades de proselitismo para su promoción en horarios determinados.

Sergio Uribe consideró favorable que los alcaldes no tengan que separarse del cargo para buscar la reelección, cuyo objetivo es precisamente la continuidad en los programas y acciones de gobierno.





