Urgen oficinas de Profeco y Condusef en La Laguna de Durango

La Laguna de Durango debe contar con oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues los habitantes de esta zona se ven obligados a acudir hasta Durango o esperar a que en Torreón "les echen la mano" si requieren de estos servicios.

El empresario Oswaldo Santibáñez consideró que esta zona no debe ser tratada “como si fuera de segunda, pues no encontramos explicación del porqué no se han creado estas áreas”.

En el caso de la Profeco, desde hace años se cerró la oficina de quejas y desde entonces no hay instancia que les atienda.

Cuando se trata de empresas que están sujetas a demandas o clausuras, deben esperar a que los agentes o inspectores de Durango programen una visita a esta ciudad para retirar los sellos respectivos, lo cual provoca una afectación en su actividad económica porque los procedimientos de sanción o juicios se alargan más de lo debido.

En contraparte, si se trata de consumidores afectados, deben esperar a que el personal de la oficina de Torreón “les eche una mano” pues aunque es una zona conurbada, cuando no se llega a una conciliación entre las partes o el caso se va al área jurídica, éste se remite a la oficina de Durango.

En el caso de la Condusef, Santibáñez consideró urgente que Gómez Palacio disponga de una oficina regional porque es una ciudad se concentra gran parte de la fuerza industrial y mano de obra de todo el estado.





