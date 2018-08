La salida de Rubén Moreira de la secretaría general del PRI provocó un remolino de versiones sobre las causas reales de su partida a escasos 30 días de haber asumido el cargo. Como usted sabe, enterado lector, el exgober Rubén renunció al puesto número dos del CEN tricolor el jueves sin dar más motivos pero, eso sí, enviando un “abrazo fraterno a la militancia”. Precisamente este último comentario motivó la especie más radical sobre la salida de Moreira II de la estructura priista, en la que venía escalando desde diciembre de 2017, y que dice que el también diputado federal electo pudiera estar despidiéndose de su partido de toda la vida luego de los feos resultados obtenidos en la pasada elección federal.

Algunos malpensados llegaron hasta decir que don Rubén pudiera engrosar las filas de Morena, novel partido de puertas muy abiertas, por lo visto; pero esta versión choca con los dichos del preciso electo Andrés Manuel López Obrador sobre que con los Moreira su partido se reserva el derecho de admisión. Otra versión que circula es que el exgober no renunció, sino que lo renunciaron precisamente por los malos resultados y serias diferencias con el grupo neosalinista que respalda a la dirigente Claudia Ruiz Massieu, y que además, de alguna u otra manera, dicho grupo estaría buscando mandar un mensaje o guiño a AMLO en pos de encontrar mejores canales de comunicación. La tercera versión, surgida de las filas del PAN coahuilense, es que don Rubén renunció porque quiere contender en el futuro por la presidencia de su partido y siendo secretario no podía hacerlo. Así que haga sus apuestas, ¿cuál de todas será la buena?

***

Dicen las malas lenguas que el acuerdo entre transportistas y gobierno estatal para llevar a cabo una tercería sobre los aforos de las rutas que circulan por lo que será el corredor troncal del Metrobús es una buena y mala noticia a la vez. La buena es que por fin se pudo dar el primer paso para avanzar en la creación del famoso modelo de negocio bajo el cual se operará la ruta central del sistema. La mala es que el proceso de contratación de la empresa que hará el estudio y la revisión de los resultados podría retrasar aún más la puesta en marcha del Metrobús. Y es que aunque en La Laguna de Coahuila ya van más avanzados en esta importante obra que en la de Durango -en donde ni siquiera han comenzado los trabajos-, las labores arrastran varios meses de retraso, con la consecuente molestia de conductores, comerciantes y peatones del bulevar Revolución que a diario tienen que lidiar con los cortes y desvíos en la circulación. Esperemos que no se vuelva a cambiar la fecha de inicio de operaciones, que ahora está para abril o para mayo, como dice la canción, con el pretexto de la famosa tercería. Y a propósito de las obras, nuestros subagentes disfrazados de “moscas” nos comentan que los “detalles” siguen surgiendo en los tramos en donde se supone que ya concluyó la pavimentación con concreto para la ruta troncal. Por ejemplo, nos dicen que a la altura del puente Diana Laura, en Revolución y Saltillo 400, ya se observan baches en el nuevo pavimento, cosa curiosa debido a que, en teoría, el material utilizado es mucho más resistente que el asfalto. Y dicen que en la calle Múzquiz, entre Hidalgo y Presidente Carranza, el carril que será de uso exclusivo de los autobuses quedó demasiado angosto al grado de que las actuales unidades apenas si pueden pasar por ahí. En fin, gajes de la magna obra metropolitana que se ha convertido ya en un auténtico dolor de cabeza para todos.

***

Luego de las elecciones todo parece ser miel sobre hojuelas entre los representantes populares de distintos partidos. Muestra de ello es la actitud afable y sonriente que evidenciaron los alcaldes de Torreón, Jorge Zermeño, del PAN y de Saltillo, Manolo Jiménez, del PRI, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, también del tricolor, durante el arranque del Rally Coahuila 1000 en la Plaza Mayor de la Perla de La Laguna. Los “tres amigos”, ataviados con su atuendo motorista rieron, bromearon y posaron para la foto como si la batalla electoral nunca hubiera pasado y los golpes bajos entre panistas y priistas fueran cosa de un pasado muy lejano. Y esto está muy bien, el problema es que este tipo de “migas” suelen durar lo que dura el periodo intercampañas. También en el Cabildo torreonense algunos regidores tricolores han comenzado a tener cierta condescendencia con el jefazo de la comuna. Tal es el caso de Gabriela Romero, quien en estos días aparece en un video en las redes sociales del ayuntamiento panista agradeciendo a don Jorge por atender el reclamo de los pobladores del Ejido Ana que han denunciado la posible venta del campo de beisbol, cosa que el Municipio va a tratar de impedir para que en ese sitio se siga practicando el deporte favorito del próximo presidente de la República. Las lenguas viperinas de inmediato soltaron su veneno y se preguntaron si doña Gaby no está buscando conseguir un cargo municipal en el futuro ya que a partir del 1 de enero de 2019 dejará la regiduría como otros de sus compañeros que no entraron en la planilla del PRI para el siguiente periodo, es decir, comenzaría “a vivir en el error”. A quien de plano no le ha tocado algo de los tiempos amistosos que corren en la provincia es al regidor tricolor Enrique Sarmiento, quien recientemente fue bateado por el Tribunal electoral en su recurso de apelación contra la multa que le aplicaron por andar en donde no debía en horas laborales. Y es que, como recordará usted, memorioso lector, don Enrique fue captado en una rueda prensa proselitista de su partido en plena campaña en horario de oficina, situación que, por cierto -oh, paradoja-, tanto criticó la bancada que él dirige del alcalde Jorge Zermeño.

***

Los subagentes del otro lado del Nazas dicen que el abandono en que se encuentran algunas de las obras “monumentales” en La Laguna de Durango hacen necesaria y urgente la intervención de los gobiernos estatal y municipal, porque no hay señales de que dichos proyectos se concluyan o se pongan en funcionamiento mientras que los laguneros siguen padeciendo las consecuencias, como siempre. Tal es el caso del puente vehicular El Tajito, cuya finalidad es, en teoría, la de brindar conectividad a las ciudades de Gómez Palacio y Torreón pero por una serie de conflictos de carácter legal con la empresa que lo construyó, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal no ha estado en condiciones de lanzar una nueva licitación, con lo que tampoco se han reanudado los trabajos que están interrumpidos desde inicios de este año. En este aspecto, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado se lava las manos argumentando que es una obra federal y de la que incluso desconoce el estado en que se encuentra, mientras que las dependencias municipales también argumentan no tener injerencia pese a que directamente afecta a la ciudadanía que gobierna. Otro caso es el del Hospital de Especialidades de Gómez Palacio, el que prácticamente ya está terminado en la construcción pero que todavía sigue carente de equipamiento e, incluso, ni siquiera se ha definido cómo le van a hacer para ocupar las 400 personas que se requieren para hacerlo funcionar. Aquí también hay temas legales de por medio pues no se ha resuelto la demanda con la constructora, la cual pidió el pago de obras adicionales que no estaban consideradas en un conflicto que heredó la pasada administración estatal a la actual. Mientras tanto, los habitantes de La Laguna de Durango deben lidiar con la saturación del Hospital General donde regularmente no hay capacidad humana ni material porque ya quedó rebasado por la demanda en el servicio.

***

Las autoridades sanitarias estatales y federales deberían ser más vigilantes de lo que sucede en clínicas y hospitales, privados y públicos, de la región. Y es que nuestros subagentes de bata y estetoscopio nos comentan de algo extraño que ocurre en el Centro Médico Torreón ubicado enfrente de la Alameda Zaragoza. Resulta que, según cuentan, algunos pacientes que acuden a consulta a ese lugar se han percatado de un fuerte olor a tabaco en el interior del edificio. Luego de hacer indagatorias, los quejosos pudieron enterarse que se trata de una doctora que ahí atiende y que sin empacho alguno da rienda suelta a su afición a la nicotina a pesar de las molestias que ocasiona y de que está en un centro de salud. Incluso los inquilinos de otros consultorios ya se han quejado sin que hasta ahora hayan tenido éxito. A ver si las autoridades sanitarias pueden poner orden en ese asunto.







Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...

- IMP