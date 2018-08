Se reinventará

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Ciudad de méxico.- La actriz Lorena de la Garza vuelve a los programas de televisión de comedia con la nueva propuesta del productor y actor Israel Jaitovich, +Noche, que se estrenará el 25 de agosto por el canal Las Estrellas, en el cual aseguró que buscará reinventarse.

En entrevista en el foro ocho de Televisa San Ángel, la también cantante destacó que aún le pesa la etiqueta del personaje de "Nacasia", que interpretó en el desaparecido programa La hora pico; sin embargo, afirmó que "cada proyecto es una nueva oportunidad para reinventarse y quiero demostrar en este nuevo programa que soy otra".

Al preguntarle sobre el elemento de frescura que +Noche traerá a la comedia, como lo afirmó Jaitovich, De la Garza destacó que invitar a actores que casi no se ven en este formato es la forma de ofrecerle más al público.

"Es curioso, pero la participación de Lisset en el programa es una forma de renovación y tener invitados especiales que le entrarán a la comedia es el plus del segmento".

Indicó que regresar al "sketch" es recordar inevitablemente su paso por La hora pico y evocar la memoria del fallecido actor Miguel Galván.

"Siempre una pérdida humana, además de ser irreparable es inolvidable para cualquiera, y este nuevo programa me remonta al pasado y a mi elemento natural".

Puntualizó que está segura de que +Noche tendrá éxito, porque la gente necesita reír y olvidarse de todo lo que pasó durante la semana o durante el día, y divertirse los sábados por la noche, o con las repeticiones en el canal de Distrito Comedia los domingos y miércoles. "Como actriz y sobre todo como televidente, auguro que será un programa exitoso".

Lorena de la Garza aseguró que poco a poco ha ido dejando la etiqueta de actriz de comedia. "Sigo en Mentiras el musical y no es una obra de risa, al contrario, es un papel serio. Además, tengo ofrecimiento para una serie de televisión y para el doblaje de una película de dibujos animados, de la cual no puedo hablar nada".

Por último, consideró que atrás quedó el tiempo en que se reconocía el trabajo de las mujeres de comedia.

"Hoy es tan común ver a más mujeres en este género que se nos olvida reconocer a las grandes, como Anabel Ferreira que hizo época, lo mismo que Amparo Arozamena o Leonorilda Ochoa; yo sólo quiero que me recuerden como una actriz", finalizó.

Denzel Washington regresa en uno de sus papeles clave para la primera secuela de su Carrera. Robert McCall; representa un justiciero inquebrantable para los explotados y oprimidos - ¿pero que tan lejos llegara cuando se trata de alguien que ama?

121 MIN.

CLASIFICACIóN: B15.

ELENCO: Denzel

Washington, Ashton

Sanders y Melissa Leo.

DIRECTOR: Antoine

Fuqua.

Cartelera

UNIVERSAL

21:00 hrs.

Steve Jobs

Filme sobre la vida y el carácter de Steve Jobs, el cofundador de Apple. Recrea las vivencias que tenía justo antes de los lanzamientos de tres de sus productos más relevantes, entre ellas las conversaciones con Lisa.

IMAGEN TV 06:00 Looped

06:30 Yo Gabba Gabba

07:00 Superlibro

07:30 El show de la pantera rosa

08:30 Mazinger z

09:30 Robotech

10:30 Halcones galácticos

11:30 Thundercats

12:00 El encantador de perros

13:00 Catástrofe inminente

15:00 WWE raw

16:00 WWE smackdown

17:00 Película: Ataque jurásico

19:00 Partido

21:00 Querétaro vs. América

22:00 La Sonora Santanera en su 60 aniversario

00:00 Gamer tag

06:00 Lo mejor de Aquí y Ahora

06:30 Paid Programming

08:30 Paid Programming

10:30 Paid Programming

12:00 Paid Programming

13:00 Hazaña el deporte vive

14:00 Lucha Libre AAA

15:30 San Miguel el alto

17:15 Ripley's Believe It or Not

20:45 Necaxa vs. Puebla

23:00 Malaventura

AZTECA 7

06:00 Las aventuras de PocketVille

06:30 Sissi: La joven emperatriz

07:00 La isla del tesoro

07:30 Doraemon, el gato cósmico

08:30 Pokémon

09:30 Sorteo Tec

10:00 El increíble mundo de Gumball

10:30 Escandalosos

11:30 Indomable por naturaleza

12:00 Emperador

14:00 Al filo del peligro

16:15 In/mortal

18:45 El vengador anónimo

20:45 Querétaro vs. América

23:00 Anabel "Avispa" Ortiz vs. Yenifer León

ONCE TV

06:02 Sabores de México

06:30 Tu cocina

07:00 Expedientes médicos

07:30 Actívate

08:00 ¡Despierta feliz!

08:15 Mofy

08:20 Sarah y Pato

08:30 Ernest y Celestine

08:45 Klump

09:00 Un día en Once niños

09:15 Shaun, el cordero

09:20 Mily preguntas

09:30 Annedroids

10:00 Arte ninja

10:30 Operación ¡Ouch!

11:00 Diálogos - Fin de semana

12:00 A la cachi cachi porra

13:00 Conciertos OSIPN

14:00 Mochila al hombro

14:30 Yo sólo sé que no he cenado

15:00 Leyendas del futbol mexicano

15:30 [email protected]

16:00 Todos a bordo

16:30 Factor ciencia

17:00 Diplo. Creadores en acción

17:30 Los casos de Kindaichi regresan

18:00 Conducciones Central Once

19:00 Entre mitos y realidades

19:30 Semanario, dimensión de la noticia

20:00 Apuesto al sexo opuesto

20:30 Relatos de mujeres

21:00 Aquí nos tocó vivir

21:30 Niño santo

22:30 La oportunidad de mi vida

LAS ESTRELLAS

06:00 Papá soltero

07:00 El Chapulín colorado

08:00 Ayúdame, compadre

10:00 Cuéntamelo ya, al fin

12:00 Su excelencia

14:30 ¡Qué madre tan padre!

15:00 La fea más bella

17:00 Pequeños gigantes

19:30 Como dice el dicho

21:00 La rosa de Guadalupe, relatos de impacto

23:00 100 mexicanos dijeron

00:00 Doble sentido

AZTECA UNO 08:00 Amor de la calle

10:00 Cuando seas mía

12:00 Lo que callamos las mujeres

13:00 Lo que callamos las mujeres

14:00 Hechos sábado

15:00 La historia detrás del mito

16:00 Escape perfecto

17:00 Escape perfecto

18:00 Sábado al extremo

19:00 Corazón grupero

21:00 Lo que callamos las mujeres

22:00 Lo que callamos las mujeres

23:00 La resolana

CANAL 5 06:00 Plaza Sésamo

06:30 Peppa

06:45 Los cuentos de Masha

07:00 Super Jett

07:30 Thomas y sus amigos

08:00 Enchantimals: un nuevo hogar

08:15 Polly Pocket

08:25 Polly Pocket

08:30 Polly Pocket

08:35 Polly Pocket

08:45 Polly Pocket

09:00 Ever After High

09:30 Barbie Dreamtopia

09:45 Barbie Dreamhouse Adventures

10:15 Mecard

10:45 Max Steel: Team Turbo

11:30 Spider-man, la serie

13:00 Todos los perros van al cielo II

14:45 Jack y Jill

16:30 Los pequeños Fockers

18:30 Chicas sexis

21:00 ¿Qué pasó ayer? Parte 3

23:00 Sábados de box

FOX

20:00 hrs.

Misión rescate

Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo.

INV. DISCOVERY

13:55 hrs.

Más allá de la...

Tres eventos ocurren en la vida de Erick Westervelt en el 2004: se enamora, le rompen el corazón y lo acusan de asesinato. Anderson y Lewkowicz investigan para saber si las pruebas son suficientes para su inocencia.

Sábado 18 de Agosto de 2018

HB0

14:10 hrs.

Cuando las...

Rebecca es una joven que es perseguida desde niña por Diana, un ser extraño que sólo puede atacar en la oscuridad. Ahora que Rebecca ha crecido, Diana intentará atrapar a Marvin, su pequeño hermano.

