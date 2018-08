Corona no piensa en retirarse

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- El primer actor Sergio Corona está a dos meses de cumplir 90 años de edad; se niega al retiro y mucho menos a pensar en dejar de actuar, pues asegura no sabe hacer otra cosa.

Corona celebró ayer viernes sus 71 años de carrera de la manera que mejor sabe hacer: trabajando. El festejo se realizó durante una de las locaciones del programa unitario Como dice el dicho en el que participa desde hace casi ocho años.

Durante la celebración en donde la producción del programa de Televisa le organizó un pastel y al que asistieron algunos de sus familiares, Corona destacó la importancia que ha significado para su vida seguir trabajando de manera activa.

"Para mí trabajar en esta producción ha sido muy importante, imagínate que a mi edad me sigan dando trabajo. Además originalmente se calculaba que el programa duraría un año y al final no fue así, ya llevamos casi ocho años y cada día me sorprende que los jóvenes y los niños nos comiencen a ver cada vez más", destacó el también comediante.

Aunque desconoce si el programa dure muchos más años, Sergio aseguró que él seguirá trabajando ya sea en televisión o en alguna obra de teatro, medio en el que él comenzó artísticamente cuando apenas tenía 18 años de edad.

Por ello él no piensa en jubilarse, desea seguir trabajando, pues considera que estar activo lo mantiene saludable y feliz. "No pienso nunca en el retiro, ¿qué haría con eso?, ¿qué haría si me retiro?, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer un actor de mi edad sin hacer lo que ha hecho toda su vida? No, para mí esa no es una opción, amo la actuación y mi vida es trabajar, actuar", destacó.

Para el veterano actor no hay fórmula ni clave para el éxito, pero sí cree que la disciplina y la constante preparación -cosas que aprendió a temprana edad- son piezas claves para seguir vigente en el medio artístico.

"Cuando hace muchos años comencé en el ambiente artístico nunca tuve miedo de arriesgarme, probar y sobre todo trabajar muy duro para prepararme y para trabajar. Eso ha hecho que todo lo que he hecho en mi carrera sea sumamente satisfactorio, porque cada nuevo proyecto, aun a mi edad lo acepto con entrega, cariño, respeto, aprendizaje y sobre todo un profundo agradecimiento por que sigan pensando en mí", dijo.

De momento no sabe si hará un festejo en grande para celebrar sus 90 años, pero lo que sí es que lo festejará rodeado de sus hijos, de sus nietos y de su esposa Ingrid.

Trayectoria. El primer actor, Sergio Corona (centro), recibió un reconocimiento por 71 años de carrera artística.

