Prevén derrama de 25 mdp con Rally

QUINCE MUNICIPIOS DE COAHUILA MOSTRARÁN SUS BELLEZAS NATURALES

Dejará rally una derrama económica de 25 millones de pesos a prestadores de servicio.

Al iniciar la mañana de ayer viernes el recorrido dentro de la carrera "Coahuila 1000 Desert Rally" en su Octava Edición, el gobernador Miguel Riquelme señala que este tipo de eventos deportivos de nivel internacional ponen a Coahuila ante los ojos del mundo porque le permiten mostrar su hermoso desierto, los pueblos mágicos, la seguridad que prevalece y turísticamente contribuye a generar una derrama importante al recibir cientos de visitantes todo el año.

En estas travesías se tiene la oportunidad de disfrutar la belleza del Desierto al transitar 1000 kilómetros. "Permite apreciar la flora, la fauna y presumir al mundo entero lo que es Coahuila, es la Octava Edición y ahora se destaca a nivel internacional y es una ruta especial que ya está establecida y mucha gente que viene de fuera le gusta recorrerla año con año. Hay el Rally que es la carrera y nosotros nos vamos en la Ruta Recreativa, apreciando las bondades de nuestro desierto, para nosotros es una fecha especial ".

"Es la tercera vez que participo en este deporte que es mi afición, ahora como gobernador. Pero en las distintas esferas de gobierno en que he estado, siempre he apoyado la Canaco Adventure, pues es un esfuerzo que se hace con empresarios, con sociedad civil, clubes deportivos y los gobiernos estatal y municipal.

Dice que para que no empiecen a preguntarme, este es mi vehículo y es el mismo con el que he participado desde 2014. Está en mi declaración patrimonial y la gente de apoyo que me acompaña que son 4 son pagados por mí."

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón Antonio Baille Smith dijo que esta carrera significará una derrama de aproximadamente 25 millones de pesos, directamente por la visita de corredores, la ocupación de hoteles y el beneficio a los lugares donde se va recorriendo.

Informa que participan en esta ocasión alrededor de 500 personas. Son 8 Cámaras de Comercio las que participan en la coordinación.

En el evento de arranque de la Ruta Recreativa que partió de la Plaza Mayor, el alcalde Jorge Zermeño participó en el arranque de los corredores y en su mensaje les deseo éxito a todos.

En sus marcas. Cerca de 500 personas participaron en esta nueva edición de Coahuila 1000.

