'Si no bajan intereses no se reestructurará deuda', señala Riquelme

En medio de la reestructura de la deuda bancaria de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que de no existir condiciones para mejorar las tasas de interés, no se realizará la operación.

“Lo que hoy está haciendo Coahuila es lo correcto, pero también se tiene la opción de que si no son las tasas que requiere el Estado para que haya una disminución importante, o no hay propuestas interesantes por parte de las instituciones bancarias, no lo haremos”, dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de incrementarse las tasas de interés en las instituciones bancarias, Riquelme consideró que la licitación de la deuda es lo correcto.

