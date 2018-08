La inspiración de muchos artistas

EL SIGLO DE TORREóN

La música está de luto. La voz de una grande se ha apagado. Lo que muchos temían a raíz de que hace unos días se diera a conocer que se encontraba muy enferma ha ocurrido. Murió Aretha Franklin.

Artistas y otras personalidades de diversos países del mundo han manifestado en sus redes sociales la tristeza que les ha dado el deceso de la última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana.

La más afectada ha sido Mariah Carey, quien llevaba una gran amistad con Aretha.

La intérprete de Hero compartió un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde la reconoció como un ícono y una inspiración, además de que le agradeció por todo lo que logró y le enseñó.

"Fuiste mi inspiración, mi mentor y mi amiga. Me enseñaste que podía cantar las canciones que quería cantar y me acercaste a Dios", mencionó, halagando no sólo su voz, sino también su personalidad.

Christina Aguilera comentó en su Twitter que Aretha fue uno de los motivos que la llevó a incursionar en la música.

"Aretha fue una inspiración eterna para mí y muchas personas más, la última reina, gracias por habernos dado el regalo de tu voz, tu música y tu soul", escribió la cantante.

La demócrata Hilary Clinton se mostró melancólica ante la partida de su amiga Aretha.

"Lamento la pérdida de @ArethaFranlin, quien compartió su espíritu y talento con el mundo. Ella merece, no sólo nuestro respeto sino también nuestra gratitud eterna por abrir nuestros ojos, oídos y corazones. Descansa en paz, amiga mía".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también escribió unas palabras en honor a la "Reina del soul".

"La reina del alma, Aretha Franklin, ha muerto. Era una gran mujer, con un maravilloso don que le dio Dios, su voz. ¡Se le extrañará!", posteó Trump.

Shania Twain recordó que en 1998 tuvo la oportunidad de compartir escenario con Franklin gracias al concierto VH1 Divas Live que reunió a la fallecida con Shania, Gloria Estefan, Celine Dion y Mariah Carey.

"Una mujer con una voz increíble. Fue un honor haberla conocido y haber cantado con la Reina del soul RIP Aretha Franklin", dijo Twain.

El colombiano Juanes externó que conoció de cerca a la diva del soul hace tiempo.

"Tuve la oportunidad de estar a su lado durante un concierto en Philadelphia y créanme... jamás habrá nadie que cante como ella. Aretha Franklin R.I.P @arethasings #arethafranklin foto por @paulajaramillodelc".

"Un día triste para quienes amamos la música. Gracias por el legado que dejas, tu voz y tus canciones eternas. #ArethaFranklin", tuiteó Alex Ubago mientras que la cantante Fergie puso en su cuenta: "Respeto. Su legendaria voz vino directamente de Dios. Ahora su soul está con él. Gracias, Aretha".

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle lamentaron el fallecimiento de la "Reina del Soul", Aretha Franklin.

"Aretha ayudó a definir la experiencia americana. En su voz, podíamos sentir nuestra historia, con todos sus matices -nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de redención y nuestro respeto-", escribió el expresidente.

Archivo

Vuelve a las listas de popularidad

La música de Aretha Franklin ascendió rápidamente en las listas de popularidad de iTunes tras su deceso el jueves.

Su álbum 30 Greatest Hits alcanzó el No. 1, desplazando el nuevo disco de Nicki Minaj, mientras que Respect ocupó el puesto No. 2 de la lista de canciones.

Más temas de Franklin, entre ellas (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Think, Chain of Fools y I Say A Little Prayer, estaban en el Top 40.

Las listas de iTunes se basan en ventas digitales y se actualizan varias veces al día.

Franklin murió de cáncer pancreático a los 76 años. Estuvo batallando problemas de salud no revelados en años recientes y en 2017 anunció que no haría más giras.

Inspiración. Su expresividad, poderío y personalidad frente al micrófono causaron impacto a Mariah Carey.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP