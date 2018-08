De muestra, área de ornamento en Colón

DOS EMPRESAS SUMINISTRAN A MANERA DE PRÉSTAMO LAS PLANTAS

El siglo de torreÓn

Son "de muestra" los espacios ornamentales creados en la calzada Colón. Dos empresas suministran a manera de préstamo las plantas como propuesta para ser contratadas en la instalación del paisajismo "de cómo se vería la calzada Colón".

La ejecución está a cargo de Parques y Jardines y no se trata de "un tema decorativo, sino de imagen urbana", según Tomás Galván Camacho, director de Obras Públicas, quien compareció ante los regidores de la Comisión que lo supervisa.

"De lo que vemos ahorita físicamente, obedece a 2 empresas que accedieron a poner lo que es una muestra que en pertinencia al proyecto de aspiración de ver lo que vemos físicamente para tener un ejemplo vivo de cómo se vería la Colón y aclarando que no existe en esto el caso del contrato porque las dos empresas, era una muestra y en su momento en la posibilidad de la definición ya se haga una licitación de lo que resta de los tramos para traer un contrato en lo formal".

También señaló que la empresa GUSA que había colocado una manta en el camellón central donde se realiza la obra no ha sido contratada y "fue un error instalarla".

Prácticamente el Cabildo en pleno se constituyó en esta reunión en la que además se hizo el ofrecimiento de realizar un recorrido por la calzada Colón para constar lo que se está haciendo y según el presidente, Juan José Arellano, podría ser la siguiente semana.

Para Tomás Galván Camacho "es un reto el proyecto de la calzada Colón y su ciclovía por todo lo que implica. Nosotros planteamos para este año una etapa, de cinco como un proyecto integral. La inversión son 15 millones de pesos en sus 12 cruces".

Les habló de la cordonería, los arreglos al piso del camellón y las nuevas bancas y la construcción de la ciclovía. Señala que con el arreglo de la calzada Colón vendrán a reforzar la actividad comercial en ese sector, el cruce vial por la colocación de señalética especial y los semáforos.

Galván Camacho, quien entregó a cada uno de los regidores un cuadernillo de la obra, expresó que "el reto fuerte en esta etapa es el cuidado de las áreas verdes... claro que el tema sensible era cómo tratar el tema de la vegetación que a través de los estudios y dictámenes para el tratamiento de la vegetación menor, nosotros como titulares de Obras Públicas asumimos que claro que iba a ver una vegetación menor que iba a ser removida y en el caso del proyecto integral en la parte del camellón central y en lo que más adelante veremos es que está planteado en el proyecto una imagen aspiracional que vemos en la presentación".

"Y qué decir de la vegetación que claro que en esta convivencia del 100 por ciento del área verde, claro que algo se iba a ver dañada, pero en eso se asumió que la mitigación con más vegetación y especies adecuadas al concluir la etapa se va a tener una área completa...".

El jefe de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez discrepa de la percepción ciudadana en el sentido de que la calzada Colón ha sido deforestada y que se estén secando lo que queda de espacios verdes.

Asegura que la calzada Colón ha recibido desde el primero de enero, "agua suficiente".

No sabe dónde quedaron o quien retiró los arbustos del tipo "clavos" que formaban una valla en los camellones de toda la calzada Colón en sus 12 cruces, de bulevar Independencia al Revolución y remitió a preguntarles al respecto a los directores del proyecto, Urbanismo y Obras Públicas.

Alejandro Gutiérrez le dijo a los regidores de la Comisión de Obras Públicas que la calzada Colón se riega de lunes a viernes, "depende del flujo vehicular y la captación de agua que tenemos en las plantas tratadoras de 5 a 7 pipas diarias, es decir, de 50 mil a 70 mil litros diarios porque cada pipa es de 10 mil litros diarios. Según él, esto ha sido así desde el día primero del mes de enero.

Respecto al sistema de riego que en la anterior administración se instaló en forma paralela al camellón central dijo que "fue retirado porque no estaba en buenas condiciones, ya que de 12 motores funcionaban 3 y las líneas estaban rotas. No se pudo reparar, recibí en enero y hace dos meses y medio que inició la obra se retiró la línea y no se ha vuelto a instalar...".

Pero habrá pasto nuevo y no se colocará hasta en dos o tres meses más que terminen los trabajos dice, ante quienes compareció con personal de Parques y Jardines y una abogada.

El siglo de torreón / Fernando Compeán

Aspiracional. Está "a prueba" la ornamentación que se colocó en la calzada Colón y para ello se eliminaron cientos de arbustos verdes de los llamados "clavos" que tenían años en el camellón.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP