Diócesis no aceptará ayuda del Gobierno

A un mes de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Diócesis de Torreón, con el que entregaría un porcentaje de las ganancias del Teleférico para el mantenimiento del Santuario del Cristo de las Noas, el obispo Luis Martín Barraza Beltrán agradeció el gesto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pero decidió no aceptar el apoyo.

Dijo que la intención es que el lugar no pierda el sentido por el que fue construido que es espiritual y el de evangelizar.

La decisión se dará a conocer por parte del obispo de la Diócesis de Torreón al Estado de manera formal.

El obispo Luis Martín Barraza, negó que tal decisión pueda fracturar la relación con el Gobierno del Estado. "No creo, al contrario se les está quitando problemas".

Fue el 15 de julio que se llevó a cabo la firma entre el Estado y la Diócesis de Torreón, con el que se entregaría el 20 por ciento de las ganancias del Teleférico para el mantenimiento del Santuario de Cristo Rey.

"No lo hemos hecho efectivo, está lo formal, lo simbólico… se debe hacer un patronato, no le hemos movido nosotros a eso. Estamos en el discernimiento si será conveniente hacer todo el protocolo y aceptar ese dinero o quizá no sea conveniente", explicó monseño,r quien espera que al no crear el patronato se dé por terminado el convenio.

"Todo está muy bien y agradecemos la generosidad, la buena voluntad, la intención del señor gobernador, (pero) nosotros valorando haciendo un discernimiento de qué aporta por decirlo así, ese lugar a la Diócesis pastoralmente, espiritualmente vemos que no es mucho el aporte pastoral".

Y es que dijo que de aceptar ese apoyo: "nos pone en un esquema en el que tenemos que aceptar otros proyectos", por lo que insistió en sentirse agradecido con el Gobierno, pero reiteró que no lo aceptaría, "no le vamos a seguir nosotros", insistió.

Asimismo, recalcó que este emblemático lugar para la región es un espacio religiosos, "de peregrinación, espiritual, todo lo que nos amenace esa tranquilidad (no se aceptará) o ¿están dispuestos a que les vayamos diciendo que amenaza esa tranquilidad o qué es lo que ayuda?", cuestionó monseñor.

Aunque reconoció que aceptaría dicho apoyo siempre y cuando se pudiera aplicar en otras necesidades de la Diócesis, como lo es la construcción de iglesias en comunidades que así lo requieren.

El obispo anunció que el mantenimiento del Santuario de las Noas se mantendrá a cargo en su totalidad de la propia Diócesis de Torreón.

Aunque mencionó que aún no se ha concretado la entrega de las escrituras del lugar.

