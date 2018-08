Prensa en EU se organiza para responderle a Trump

Los periódicos de Estados Unidos están contraatacando al presidente Donald Trump con una serie coordinada de editoriales en los que condenan sus ataques contra la prensa y sus insinuaciones de que los reporteros son el enemigo. The Boston Globe invitó a periódicos de todo el país a defender a la prensa con editoriales el jueves, y varios comenzaron a aparecer en línea un día antes. Casi 350 organizaciones noticiosas se comprometieron a participar, según Marjorie Pritchard, directora de editoriales en el Globe.

En San Luis, el Post-Dispatch calificó a los periodistas como "los patriotas más auténticos". The Chicago Sun-Times dijo creer que la mayoría de los estadounidenses saben que Trump está diciendo tonterías. El Observer de Fayetteville, Carolina del Norte, indicó que espera que el mandatario cese sus ataques, "pero no creemos que ocurra". "Más bien, esperamos que todos los que apoyan al presidente se den cuenta de lo que está haciendo: manipular la realidad para obtener lo que quiere", afirmó el periódico.

Algunos periódicos recurrieron a la historia para defender sus argumentos. Por ejemplo, The Elizabethtown Advocate, de Pensilvania, comparó a la prensa libre en Estados Unidos con los derechos prometidos, pero que no se hicieron realidad en la desaparecida Unión Soviética.

The New York Times agregó una promoción. "Si no lo ha hecho ya, por favor suscríbase a sus periódicos locales", afirmó el Times, cuya sección de opinión también resumió otras editoriales en todo el país. "Elógielos cuando crea que han hecho un buen trabajo y critíquelos cuando piense que podrían mejorar. Estamos todos juntos en esto". Esa última opinión hizo que algunos periodistas se sintieran incómodos. The Wall Street Journal, que dijo que no participaría en la iniciativa.

