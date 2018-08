Padres exigen que maestros no enseñen educación sexual en Yucatán

Integrantes del grupo conservador denominado Unión Nacional de Padres de Familia de Yucatán protestaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la localidad para pedir que en lo referente a la educación sexual, la manejen directamente los padres de familia, porque, dijeron, "no todos los maestros están capacitados para abordar ese tema con los alumnos". Los inconformes entregaron documentos con cientos de firmas de ciudadanos que están a favor de que los padres de familia sean los que se encarguen de esa tarea de formación hacia sus hijos, mismas que fueron recabadas a través de una plataforma digital de Internet. "Pedimos que sean los padres de familia quienes tengan el derecho de educarlos en temas sexuales… y si el padre no tiene la capacidad para eso, el Estado debe capacitarlo para hablar de este tipo de temas", sostuvo el presidente de la asociación, Víctor Pinto Brito. De acuerdo con la convocatoria lanzada en internet para recabar las firmas, en los libros del próximo ciclo escolar, en particular los pertenecientes a la materia de Biología de primer grado de secundaria, "se le da peso a la diversidad sexual, a conceptos como diferencia entre género y sexo, homofobia y transexualidad, erotismo y actividades para la autoexploración".

