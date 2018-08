Exigen padres que maestros no enseñen educación sexual en Yucatán

MERIDA, YUCATÁN.-

Integrantes del grupo conservador denominado Unión Nacional de Padres de Familia de Yucatán protestaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la localidad para pedir que en lo referente a la educación sexual, la manejen directamente los padres de familia, porque, dijeron, "no todos los maestros están capacitados para abordar ese tema con los alumnos".

Los inconformes entregaron documentos con cientos de firmas de ciudadanos que están a favor de que los padres de familia sean los que se encarguen de esa tarea de formación hacia sus hijos, mismas que fueron recabadas a través de una plataforma digital de Internet.

"Pedimos que sean los padres de familia quienes tengan el derecho de educarlos en temas sexuales… y si el padre no tiene la capacidad para eso, el Estado debe capacitarlo para hablar de este tipo de temas", sostuvo el presidente de esa asociación, Víctor Pinto Brito.

De acuerdo con la convocatoria lanzada en internet para recabar las firmas, en los libros del próximo ciclo escolar, en particular los pertenecientes a la materia de Biología de primer grado de secundaria, "se le da peso a la diversidad sexual, a conceptos como diferencia entre género y sexo, homofobia y transexualidad, erotismo y actividades para la autoexploración".

La Unión de Padres de Familias consideró "que con estos contenidos se está saturando de información y no de formación a las futuras generaciones".

"Es importante resaltar que el ser humano (el estudiante adolescente), no ha madurado ni emocional, ni corporalmente, pues a los doce años no se tiene la conciencia plena para la toma de decisiones que pueden repercutir el resto de su vida", decía en el documento que entregaron.

Por eso, exigieron que sean los padres de familia y no los directivos o los maestros, los encargados de escoger el libro de Biología. Otro de los inconformes, Gerardo Pineda Martínez, dijo que en las evaluaciones docentes no se le está preguntando a los maestros qué tan preparados están en la sexualidad, "en cambio nosotros sí podemos decir que tenemos el interés de abordar estos temas con nuestros hijos… los profesores tienen 20, 30 ó 40 alumnos en el salón, y no saben qué tipo de temperamentos, personalidad o cómo deben hablar con los niños o adolescentes de esos temas", aseguro.

Wilberth Chi Góngora, delegado de la SEP, recibió la petición de los padres de familia.

El grupo inconforme pertenece al Frente Nacional por la Familia, que en diferentes ocasiones se ha manifestado en contra de los matrimonios igualitarios o que la mujer decida sobre su propio cuerpo en cuanto a la interrupción del embarazo.





