AMLO 'procurará' regreso de Aristegui y Gutiérrez Vivó

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en su gobierno buscará "procurar el regreso" de comunicadores como José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui a los medios, ya que buscará la completa libertad de expresión.

Este miércoles López Obrador ofreció una entrevista al programa de radio Telereportaje, de la estación tabasqueña XEVT 104.1 FM, en la emisión aclaró que será respetuoso de las decisiones que tomen los dueños de las concesiones de radio a las que pertenecían estos comunicadores.

En la charla con el periodista Jesús Sibilla Oropesa indicó que habrá "libertad completa y derecho a disentir", al ser cuestionado sobre más críticas que reciba de su gobierno.

"No va haber censura, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder", aseveró.

"Voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener su espacio y puedan mantener sus programas, y que se les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar un medio de comunicación", declaró.





"No va haber censura, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder", aseveró. (ESPECIAL)

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD