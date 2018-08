Pide Cruz Roja ser más drásticos en vigilancia para evitar accidentes

TORREÓN, COAH.-

Alerta la Cruz Roja por la cantidad de accidentes automovilísticos que se registran actualmente y lo aparatoso de los mismos. Los protagonistas son jóvenes y las lesiones que sufren son más graves ahora, porque además le imprimen velocidad a los vehículos.

"Son urgentes las campañas para prevenir este tipo de percances, con más cantidad de Operativos de Alcoholímetro, 'Conductor Designado' y sobre todo el trabajo que deben hacer los padres de familia", considera el Comandante de los Socorristas de la Benemérita Institución, Jorge Luis Juárez Llanas.

Su opinión es que se trata de una situación "grave y es lamentable que se pierdan vidas de jóvenes que tienen aún muchas oportunidades de disfrutar un futuro".

Como cifras, señala que semanalmente se registran 35 choques y 40 personas atropelladas, aproximadamente.

"Lo que más nos preocupa son los jóvenes y las horas en que ocurren los percances, a partir de las 2 de la mañana... Hay muchos coches recientes y los conductores le ponen velocidad, lo que aunado a la ingesta de alcohol y los distractores como el celular, generan accidentes impresionantes".

También cuentan los percances mortales de los motociclistas.

El Comandante de la Cruz Roja dice que "preocupa que en días como un lunes, que se supone es tranquilo, haya un accidente tipo volcadura en un sector céntrico".

Señala que actualmente y a solicitud específica de empresas, la Cruz Roja va a impartir pláticas de prevención de accidentes.

"Incluso a universidades y a cualquier asociación que nos lo requiera, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, todo eso es gratis".

Dice que "los ciudadanos no hacen caso, se ve que no toman en cuenta los valores mínimos de prevención y no hay conciencia".





