Narcomenudeo en la UNAM no está resuelto, reconoce rector

El narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha disminuido, pero aún no es un problema resuelto, reconoció el rector Enrique Graue Wiechers.

En sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UNAM, Graue Wiechers afirmó que, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad, se ha puesto especial empeño en mejorar las condiciones de seguridad dentro de la universidad.

"La Secretaría de Atención a la Comunidad ha puesto especial empeño en que las condiciones de seguridad de nuestra universidad mejoren, en esto y en las rutas seguras y senderos seguros para llegar a estos campus.

"Hay que decirlo, sí hemos disminuido en forma significativa la concentración del narcomenudeo en el campus central. No está eliminado, no nos hagamos ilusiones de esto, y los delitos denunciados. Me decía el secretario, han disminuido en casi un 50% en lo que va del año, ahí vamos", afirmó Graue, luego de escuchar el informe de la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario.

El rector agradeció a los trabajadores de la UNAM por el empeño que han empleado en mejorar la seguridad en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios.

En febrero pasado, la UNAM lanzó la campaña #DefendamosALaUNAM para promover un espacio libre de drogas en las instalaciones universitarias.

La campaña inició con la creación de las etiquetas #DefendamosALaUNAM, #NoEsTuAmigoEsUnNarco y #UNAMosFuerzas, con los que envió un mensaje a los estudiantes para inhibir la compra de drogas al interior de Ciudad Universitaria, donde dos grupos rivales se pelean la plaza para la venta de estupefacientes.





