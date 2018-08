Ya no habrá reparto de frijol con gorgojo: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-

Modificará procedimiento de entrega de programas sociales

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, alista un plan para modificar el procedimiento de entrega de programas sociales, para que en su administración se transfieran de manera directa, a fin de acabar con intermediarios, corporativismo y manipulación electorera.

Al anunciar cuatro nuevos nombramientos en las secretarías de Bienestar y del Trabajo, así como la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Flores, el tabasqueño aclaró que en su gobierno no se quitarán beneficios ni tampoco desaparece la entrega de apoyos.

"Lo que cambiará, para que quede claro, es que no habrá intermediación; no va a haber corporativismo, se terminan los programas que tienen como propósito la manipulación para la obtención de votos, ya no van a haber programas electoreros. No se va a condicionar el apoyo, no se discriminará a nadie, van a ser beneficios para todos y no va a importar la militancia partidista", dijo.

En conferencia de prensa en la casa de transición, López Obrador detalló que la inversión para el bienestar va a aumentar a más del doble. Sólo para las pensiones que se otorgan a 8.5 millones de adultos mayores habrá una inversión de 120 mil millones de pesos en 2019.

López Obrador precisó que padeció la manipulación y cómo se han utilizado los programas de gobierno para favorecer a los partidos políticos, pero "eso se va a acabar". "Ya no va a haber reparto de despensas, frijol con gorgojo, se va a terminar con todo eso", enfatizó.

El morenista detalló que el adulto mayor va a recibir su pensión directa, al igual que el discapacitado y los estudiantes que tengan becas. Tras reunirse con su equipo de transición, López Obrador anunció que sustituirá a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, organismo público descentralizado que estará a cargo de Adelfo Regino Flores, quien tuvo una participación en su legua natal.

Dijo que planea revivir las coordinaciones regionales indigenistas, ya que instalará 132 en el país.

"Vamos a apoyar con recursos suficientes y con atención a los pueblos indígenas. Todas las etnias van a ser atendidas en estas coordinaciones. Adelfo Regino es un profesional indígena de Oaxaca y todos los coordinadores que trabajen en estos centros de atención van a ser indígenas y se va a respetar tradición, costumbres y organizaciones sociales", expresó.

En tono de broma, López Obrador afirmó que se siente "galán" (como se dice en Chiapas a la gente que siente orgullo), porque volverán a tener fuerza los centros coordinadores indigenistas que fueron desaparecidos.

"Me llena de sentimiento decirles que van a volver a tener actividad los centros coordinadores indigenistas. Yo me formé, aprendí a trabajar para los pobres en un centro coordinador indigenista hace 40 años. En 1977 fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal en Tabasco", dijo.

López Obrador adelantó nuevos nombramientos: Alfredo Domínguez Marrufo como próximo subsecretario del Trabajo; Horacio Duarte, encargado de la Subsecretaría de Empleo; Ariadna Montiel Reyes, propuesta para la subsecretaría del Bienestar, y Javier May Rodríguez, como próximo subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial.

En este sentido, Horacio Duarte se encargará del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que apoyará a 2 millones 600 mil muchachos con trabajo y becas. Para ese cometido arrancará este mes el censo para conocer cuántos adolescentes que no estudian ni trabajan hay en el país para incluirlos en el plan.

Este mes y hasta noviembre se levantará un barrido con la información de la situación de los jóvenes. El sistema que se utilizará será casa por casa, realizando un censo en todo el país para obtener los datos. En materia de empleo dijo que para el programa de siembra de un millón de árboles se crearán 400 mil empleos en todo México.

Aclaró que no hay impacto ambiental ni se afectarán reservas ecológicas con su proyecto del tren maya, pues argumentó que se utilizarán los derechos de vía existentes, la línea del ferrocarril del sureste, así como el derecho de vía de las carreteras y las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El tren tendrá tres formas de movilidad, tren de pasajeros normal, de carga y tren rápido.

López Obrador tuvo encuentros con el ex fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, quien lo asesora con la ley orgánica de la fiscalía general de la República, y con Heberto Castillo Juárez, hijo de Heberto Castillo, ex candidato presidencial y fundador del PRD, quien le presentó proyectos tecnológicos.





AMLO anunció ayer cuatro nuevos nombramientos en las secretarías de Bienestar y del Trabajo, así como la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. (EL UNIVERSAL)

