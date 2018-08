Heredan seguridad en ruinas: Durazo

MORELIA, MICHOACÁN

El candidato a próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que el nuevo gobierno de la República recibirá una seguridad en ruinas.

Al encabezar el foro Escucha Morelia, por la Pacificación y la Reconciliación Nacional, Durazo insistió en un programa emergente para la profesionalización de las policías locales y del Ejército que, en el caso de este último, deberá salir de las calles.

"Sin eludir la responsabilidad, no será posible resolver de fondo el problema de inseguridad si el gobierno avanza solo. Los necesitamos a nuestro lado, como estuvieron el 1 de julio", expresó el próximo funcionario.

En su participación, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, consideró que ante el dolor de las víctimas y la violencia existe una ceguera de la mayoría de los mexicanos ante este cáncer de inseguridad, e incluso "hemos perdido de vista la dignidad humana".

En tanto, Raquel González, presidenta de la Asociación de Viudas de Apatzingán a Causa del Crimen Organizado, comentó que es muy difícil para las mujeres ser padre y madre a la vez cuando les asesinan a sus esposos o los desaparecen.

"Aquí hay muchas personas que entienden mi dolor. Es un coraje enorme; es una desesperación y un gran sentimiento que no podemos ocultar y llevar a cabo. Son varios años ya y aún no puedo con esto, porque son muchas preguntas que siguen sin respuestas", expuso.

"A mi hija la secuestraron dos veces en un año". En menos de un año, una mujer fue secuestrada dos veces en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, y en la última ocasión fue violada, por lo que su vida, la de sus hijos y sus familiares se ha convertido en un infierno, describió don Rogelio, padre de la víctima.

Entrevistado durante el foro, el señor de avanzada edad dijo que debido a la violencia que generó el alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue —detenido por multihomicidio—, su hija fue una víctima de la delincuencia organizada.

Comentó que a pesar de que Arreygue fue detenido, dejó a uno de sus cómplices al frente de la alcaldía, por lo que la inseguridad continúa.

"Mi hija fue secuestrada dos veces; la primera vez le sacaron dinero; la última vez la violaron, la ultrajaron y todavía le sacaron dinero. Me puse a analizar las acciones del gobierno y he visto con tristeza que no hay resultados positivos. Ojalá que la buena voluntad de López Obrador se concrete", confió Rogelio.





