Se ‘renueva’ Santos con torneo iniciado

Santos Laguna presentó ayer a su cuerpo técnico, además del volante colombiano Déinner Quiñones, integrándose de inmediato al plantel albiverde que esta noche enfrentará a los Toros del Celaya en actividad de la Copa MX.

Aunque ya estuvieron en el banquillo santista durante el partido frente a las Chivas del Guadalajara e incluso ya dirigieron algunos entrenamientos, apenas ayer en el Auditorio Orlegi de TSM se ofreció la presentación oficial de quienes estaban pendientes de hablar para los aficionados y que integran el staff dirigido por Salvador Reyes, nuevo director técnico del primer equipo de Santos Laguna. Fueron presentados Juan Pablo "Chato" Rodríguez como auxiliar técnico de Reyes, así como el argentino Luis Canay, quien fungirá como preparador físico.

Juan Pablo Rodríguez lució emocionado al afrontar su primera experiencia como auxiliar técnico, luego de que hace apenas unas semanas anunció su retiro como futbolista.

"Para mí es un gran reto, una gran oportunidad después de haber anunciado mi retiro. Me habló 'Chava' y no lo dudé, porque conozco muy bien la institución, me siento muy querido y parte de ella, aunque me haya ido, siempre tuve comunicación con Alejandro Irarragorri y con José Riestra. Espero aportar todo lo que pueda dentro y fuera del vestidor, porque antes nada somos seres humanos y después futbolistas", dijo.

Salvador Reyes describió a su nuevo pupilo, el colombiano Quiñones, con palabras de admiración hacia su calidad como futbolista y el desequilibrio que puede crear en los metros finales de la cancha: "Déinner es un joven con muchos sueños, que le ha tocado luchar para lograr sus objetivos, sus metas". Mientras que el futbolista agregó: "hoy estoy aquí en este club, puedo aportar dinámica, además de desequilibrio y crear opciones de goles al equipo. Vengo a aportar, a aprender y a crecer como futbolista y persona".

Por su parte, Luis Canay, quien vivirá su segunda etapa en el equipo lagunero, señaló: "en primer lugar quiero agradecer a la directiva, también a Salvador Reyes que me hizo esta invitación. En mi carrera Santos Laguna no es un equipo más, verdaderamente uno se siente identificado con su filosofía, sus principios y sus valores. Todos los que hemos pasado por esta institución nos ha dejado una huella, verdaderamente hace que uno se sienta feliz. Mi compromiso con este cuerpo técnico, con la institución y con los jugadores es tratar de entregar mi mejor versión en cuanto a lo profesional y personal".





Juan Pablo Rodríguez recibe la chamarra del Santos Laguna de parte del director técnico Salvador Reyes. (Jesús Galindo)

