'Paulina', el personaje de moda

El papel de Cecilia Suárez en La casa de las flores está causando furor

Cecilia Suárez es una actriz que domina a la perfección el drama y la comedia.

Ha hecho personajes que han dejado huella como "La Bambi" en Capadocia; "Ana, corrosiva", en Mujeres asesinas; "Elvira", en Elvira te daría mi vida y otros más. El más reciente, "Paulina de la Mora" de la serie La casa de las flores, está causando furor.

"Paulina" es la hija mayor de la familia que lidera "Virginia" -Verónica Castro-. El tono al hablar del personaje es bastante peculiar lo que ha generado memes en redes sociales y hasta el reto #PaulinaDeLaMoraChallenge que muchas personas ya han hecho.

El #PaulinaDeLaMoraChallenge consiste en una grabación en la que los usuarios de Internet hablan de la misma forma que lo hace "Paulina", algo que suena como una lenta separación de sílabas; el reto causó revuelo en la red que hasta la propia actriz Cecilia Suárez, quien da vida al personaje compartió una grabación en la que expresa su opinión ante esta actividad.

"Ay ya los ví ha cien do sus chis to sa das con el cha llen ge ese que no se a quién se le ocu rrió, pe ro bue no mien tras us te des se la pa sen bien que va mos a ha cer sino se guir les la co rrien te, ahí los voy vien do adios", dijo "Paulina".

Carmen Campuzano se unió al tren de este reto y escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: "He su pe ra do las a dic cio nes y es toy lis ta pa ra gran des re tos pro fe sio na les y per so na les. Soy u na gue rre ra. Va lo ren su vi da a le ján do se de las dro gas, no va le na da la pe na".

El Instituto Mexicano del Seguro Social de igual manera se acopló al desafío ya que publicó un meme con la imagen de Cecilia y con este texto: "EN IMSS Di gi tal sa qué mi nú me ro de se gu ri dad so cial en 15 se gun dos ¡Qué bár ba ros!".

Otro que no se aguantó las ganas de realizar el #PaulinaDeLaMoraChallenge fue el youtuber, Benshorts.

"Pe ro es toy en gan cha dí si ma con el ta fil oye, ¿y tú?", dijo Ben un video.

En una entrevista que concedió a la prensa nacional, Cecilia reveló que se inspiró en personas cercanas a ella y a Manolo Caro para lograr el singular acento.

"En un llamado, el director y yo nos detuvimos, nos miramos a los ojos y dijimos: 'Esto está pasando, ¿qué vamos a hacer?'. Me preguntó si lo parábamos aquí o lo llevábamos a más y fuimos a más. Fue una decisión riesgosa, pero nos aventamos".

Hacen memes

Las series originales de Netflix normalmente suelen ser bien aceptadas por el público, como la de Luis Miguel, que cosechó éxito en México y Latinoamérica. Ahora, parece ser el turno de La casa de las flores, la nueva producción mexicana de la plataforma que estrenó el pasado viernes.

A horas de su estreno, la serie, que representa el gran regreso Verónica Castro a la televisión y que recibió halagos por su papel de matriarca, logró ser trending topic en Twitter al abordar la historia de una familia disfuncional y la homosexualidad, temáticas que generaron la aprobación de algunos televidentes, mientras que otros la catalogaron como telenovela, más que como serie.

Los memes no se hicieron esperar y han surgido muchos de los personajes de Verónica Castro, Aislinn Derbez y por supuesto Cecilia Suárez.

¿Por qué verla? Estas son nuestras cinco razones para que se anime a ver la serie: Estas son nuestras cinco razones para que se anime a ver la serie: Lo primero, es una novela, aunque no es a lo que nos tiene acostumbrados, Netflix nos entregó una serie con todos los toques de una telenovela. La serie aborda temas que no se habían tocado a profundidad en la televisión mexicana, tal como la homosexualidad. Si bien es cierto que actualmente en México la sociedad es más abierta e informada en esta materia, era impensable que una novela tradicional hablara de estos temas pues aún son tabú para ciertos sectores de la población. El gran regreso de Verónica Castro. En un papel de matriarca que, no importa lo que pase, como buena madre siempre estará dispuesta a defender a sus hijos. Es la gran joya de esta producción con su excelente actuación. Desde 2010 no aparecía en una producción televisiva, luego de su paso por Los exitosos Pérez, de Televisa. El gran elenco. La serie logró reunir a personajes con trayectorias importantes y que nos regalan una pluralidad en actuaciones, desde las ya consolidadas como Verónica Castro y Cecilia Suárez, hasta los actores jóvenes como Aislinn Derbez. La tragedia inicial. No diremos más para evitar spoilers, pero si quieres saber por qué no pasan ni 30 segundos en la serie y ya hay una desgracia que azota a los personajes, corre a ver la serie y entérate de todo el chisme para que no te quedes fuera de la tendencia del momento.

