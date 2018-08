Batalla al cáncer

NOTIMEX

Ciudad de méxico.- El cantante y actor mexicano Mauricio Martínez, que en Los Ángeles, California, protagoniza el musical On your feet, dio a conocer que ganó su cuarta batalla contra el cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en julio pasado.

A través de un mensaje titulado: "A volver a empezar. Vamos a vivir, amar y a seguir cantando", que compartió en sus redes sociales, el también actor dijo que una mañana de sábado en Los Ángeles, una pesadilla regresó a su vida.

Fue al poco tiempo de debutar, hace un mes, en el 54 Below de Nueva York y después de estrenar el musical On your feet en el teatro Pantages ubicado en el Hollywood Boulevard.

"Cuando eres sobreviviente, la palabra tumor se vuelve parte de tu vocabulario, pero no es algo que quieres volver a escuchar", escribió. Recordó que inició su batalla contra el cáncer de vejiga hace poco más de ocho años.

"Hasta el pasado mes de julio solía decir que era un sobreviviente de cáncer por tercera vez. Hoy estamos en agosto y he sobrevivido al cáncer por cuarta vez. Así de rápido es como la vida te puede cambiar", añadió Martínez de 40 años.

"Por supuesto que te cansas física y emocionalmente, y después de ocho años, tener que volver al principio. Atravesar por una cirugía nuevamente y empezar tratamiento".

Según le han dicho los médicos, tendrá que hacerse revisiones por el resto de su vida y para él significa "mucho procesar. Pero esta vez también soy mayor y, espero, un poco más sabio".

Mauricio Martínez optó por compartir su situación de salud por si alguien padece un caso similar. "Puede leer esto y sentir esperanza; ver algo de luz al final del túnel".

También habla del cáncer porque ahora lo ve como una bendición, en lugar de una maldición.

"Creo es importante contar tus bendiciones. Una bendición porque los tumores fueron de bajo grado, encontrados muy temprano y hoy estoy libre de cáncer nuevamente".

