'El Potrillo' usa accidente de Durango para sembrar pánico en avión

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Alejandro Fernández nuevamente se encuentra implicado en tremenda polémica tras darse a conocer que estuvo involucrado en un problema mientras estaba a bordo de un avión en México.

De acuerdo a la revista TV Notas, un pasajero reveló que “El Potrillo” sembró pánico entre los pasajeros al recordarles el lamentable incidente que se vivió hace algunos días en Durango, cuando un avión fue afectado por una ráfaga de viento y descendió bruscamente, sin que afortunadamente hubiera vidas que lamentar.

Sobre lo que sucedió con Fernández, esta persona relató: “Fue algo muy desagradable; de por sí es estresante viajar en avión, y que los pasajeros se pasen de listos, no es justo. Alejandro subió al avión muy borracho, se puso impertinente con las sobrecargos y con todos los pasajeros”.

Acto seguido, la fuente relató: “Cuando dieron la indicación de apagar los celulares y abrochar el cinturón, él no quiso hacer caso. Se levantó y nos empezó a mostrar el video del avionazo en Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo; así que nos puso a todos nerviosos porque viajábamos en un avión de la misma aerolínea”.

Finalmente, las empleadas de la línea aérea intentaron calmar al artista, pero no tuvieron éxito. “Se puso muy altanero, una sobrecargo le pidió que bajara del avión; y al final tuvo que bajarse con una chica que lo acompañaba. Qué triste que, siendo un buen cantante, no tenga educación”.

Hasta este momento, el cantante de música regional mexicana y pop no ha brindado alguna declaración al respecto; no obstante, esta no es la primera vez que está inmiscuido en este tipo de noticias, pues cabe señalar que desde hace algunos meses esta relacionado en un problema legal luego de los invitados a una de sus fiestas terminaran golpeados por supuestamente intentar tomarle algunas fotos en estado inconveniente.

Alejandro Fernández nuevamente se encuentra implicado en tremenda polémica. (ESPECIAL)

Etiquetas: alejandro fernandez

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD