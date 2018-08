¿Belinda estrena romance con un cirujano?

El día de ayer, a través de redes sociales se filtraron unas fotografías en las que aparece la cantante Belinda junto a un hombre llamado Bentalei, quien es un cirujano de Beverly Hills.

En las imágenes se puede ver como Belinda posa junto al cirujano y otras dos personas en lo que pudo ser alguna reunión, en otra, la cantante aparece besándolo en la mejilla.

Ante esto, los fans de Belinda se han manifestado en contra de supuesta relación, e incluso muchos han manifestado su molestia con la actriz, ya que parece que “Beli” bloqueo a algunos usuarios.

Me bloqueo de mi Twitter e Instagram personal, pero ahora también me bloqueo el doctor, en serio si no quieren que nadie se entere no suban nada, ahí la culpa la tiene el doctor. Pero en fin ahora sí muy molesto. pic.twitter.com/9ASHaiZePI