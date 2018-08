Senador panista, en contra de impuestos a la herencia

CIUDAD DE MÉXICO

El senador del PAN Francisco Búrquez celebró la promesa de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de no aumentar y no crear nuevos impuestos: "Es una buena señal no ir a más cargas fiscales. A partir de esa promesa tenemos que construir un nuevo sistema, un impuesto único más sencillo, que deje de abusar de los mexicanos".

En entrevista recordó que en el actual sistema, de 2012 a la fecha, aumentó en más del doble la cantidad de impuestos que pagan los mexicanos. Hoy existe la oportunidad no sólo de contener esto, sino de reducir la carga fiscal a los ciudadanos.

Sin embargo, también manifestó su preocupación por el anuncio de la creación de impuestos a la herencia: "Una persona trabaja, ahorra y se esfuerza para crear un patrimonio para su familia. Nada más injusto que la clase política se quiera llevar una tajada aprovechándose de la tragedia de la muerte.

"Por eso estoy proponiendo un impuesto único. Se eliminarían así los más de 10 gravámenes que hoy existen a nivel federal, pero también se evitaría la creación de otros nuevos. La clase política tiene mucha imaginación a la hora de saquear a los ciudadanos".

Búrquez Valenzuela expuso que la propuesta de un sistema fiscal sencillo, de impuesto único y tasa baja favorecerá la formalidad: "Ya no podemos seguir castigando a los que cumplen con impuestos cada vez más altos. Aspiremos a un sistema donde todos paguemos poco y no donde unos cuantos, las clases medias, lo pagan todo".





