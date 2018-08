Capitalinos vuelven a dominar la Liga MX

Agencias

Ciudad de méxico.- Casi 12 años y 23 torneos tuvieron que pasar para que los equipos capitalinos Pumas, Cruz Azul y América acapararan los tres primeros sitios de la tabla general en el futbol mexicano.

Felinos, cementeros y azulcremas ocupan el peldaño uno, dos y tres, de manera respectiva, en el Apertura 2018, una situación que no ocurría desde hace 11 años y 9 meses, cuando estas escuadras aparecieron en la parte alta de la clasificación en la fecha 17 del Apertura 2006, el 12 de noviembre de ese año.

En ese certamen, La Máquina comandada por Isaac Mizrahi culminó en la cima con 30 unidades. Le seguían los auriazules dirigidos por Ricardo Ferretti y las Águilas de Luis Fernando Tena, ambos con 29 puntos, pero los de Coapa con una menor diferencia de goles.

En ese entonces, el torneo se disputaba en un formato de tres grupos. A la Liguilla avanzaban los dos primeros sitios de cada sector y los dos mejores tercer lugares.

En el actual campeonato, la tropa del Pedregal presume la cima con 10 unidades, escoltada por los celestes (10) y los emplumados (9).

Además de ser los mandones del Apertura 2018, los conjuntos de la Ciudad de México destacan en otras estadísticas.

El Club Universidad, el líder, registra la mejor ofensiva, con 10 anotaciones; la segunda mejor defensiva, con tres dianas en contra y el segundo lugar en el juego limpio, con seis amarillas en cuatro partidos. Y es, junto con la escuadra de La Noria, el único club invicto.

El sublíder Cruz Azul tiene la mejor defensiva, con un solo gol recibido. Tras su empate ante los Xolos de Tijuana el fin de semana alargó a ocho partidos su racha sin conocer la derrota en Liga.

América, que marcha tercero, está empatado con Pumas en el rubro de la ofensiva más letal, con una decena de tantos, nueve de los cuales hizo en tres partidos.

Los pupilos de Miguel Herrera únicamente perdieron su primer enfrentamiento en el Apertura 2018 ante Necaxa (1-2). Después hilvanaron tres victorias en las que anotaron una tercia de goles en cada una. Las víctimas de los emplumados fueron Atlas (3-0), Pachuca (1-3) y los rayados del Monterrey (3-0).

El Guadalajara, el otro equipo más popular en el balompié nacional, está sumido en un bache futbolístico.

En la actualidad ocupa el deshonroso penúltimo sitio general con una solitaria unidad. Por si fuera poco, arrastra una racha de 11 partidos en fila sin ganar en su casa, el Estadio Akron. El entrenador rojiblanco, José Saturnino Cardozo, no ha podido obtener el triunfo en el actual certamen liguero, en el que cosecha tres derrotas y un empate, con cuatro anotaciones a favor y siete en contra.

De la última decena de timoneles que han tomado las riendas de El Rebaño Sagrado, Cardozo es el estratega que presenta el peor inicio de una gestión. El mejor comienzo le pertenece al director técnico argentino Matías Almeyda, quien sumó nueve unidades en sus primeros cuatro encuentros.

Es imposible jugar en el Estadio Azteca, las malas condiciones de la cancha (por las lluvias y la reciente instalación de césped híbrido) complica el rodar del balón y la permanencia de sus inquilinos. Pero, América y Cruz Azul se aferran. No se ponen de acuerdo para evitar que la cancha se dañe más de lo que está; sin embargo, no tendrían más remedio, si la empresa que colocó el nuevo pasto, Turf Managers Special, recomienda reposo.

Se niegan a dejar el Azteca

Pese a que las directivas de los azulcremas y celestes escondan su preocupación por sus respectivos duelos como locales, hay quienes niegan la mundanza "por ahora".

"No es verdad que salgamos del Azteca... Mañana [martes] llega la gente que puso el pasto [híbrido] del estadio, ellos son los expertos, analizarán qué se va a hacer", descartó el Piojo. Pero, ¿están dispuestos a tocar otras puertas? Para Herrera "no es la idea salir de tu casa. Puede que en fecha FIFA se arregle".

Incluso, Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina, coincidió con el Piojo: "Cruz Azul no ha hablado con nadie, no nos vamos a ir del Azteca. La cancha no está bien, pero nos hemos ido adaptando".

De verse con la obligación, los estadios que estarían disponibles para jugar de locales son el Nemesio Díez, el Olímpico Universitario, el Azul y La Corregidora.

Pablo Barrera (d), del Pumas, durante el juego de la jornada 4 del Torneo Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX en el Estadio Olímpico Universitario. (Jam Media)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP