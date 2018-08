Ni ellos se salvan

Kate del Castillo

En el 2012, la actriz mexicana estaba frente a su computadora y comenzó a escribir… El resultado fue una extensa carta que publicó en Twitter en la que hablaba de política, del Gobierno y la Iglesia. Pero al final, mandaba un mensaje al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien invitaba a "traficar" con el bien.

Esta publicación la colocó en el ojo del huracán y le llovieron críticas al por mayor. Luego tuvo contacto personal con uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos con el fin de llevar su vida a la pantalla. Cuando se destapó el escándalo, no sólo el proyecto se vino abajo, sino que perdió la paz y comenzó a ser investigada por la PGR. A pesar de que ya se dictó la "no acción legal en su contra", ella no quiere volver a México hasta que tenga la certeza de que no será detenida.

Ciudad de méxico.-

De pronto, tu equivocación se hace viral y puede traerte peores consecuencias de las que imaginas. Uno de los casos más recientes es el de James Gunn (director de Guardianes de la Galaxia), que perdió su empleo en una famosa producción de Disney, debido a unos tuits muy desafortunados. Aquí nuestro conteo.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP