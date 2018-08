Dan opciones para comprar los útiles

TORREÓN, COAH.-

El regreso a clases significa un fuerte desembolso para las familias, por lo que muchas veces los papás se ven en la necesidad de solicitar un crédito o acudir al empeño para completar la lista de útiles escolares, colegiaturas, uniformes y todo lo que requieren los niños en este nuevo ciclo.

Si tiene considerado solicitar un crédito para hacer frente a este regreso a clases, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que existen productos de crédito como el de nómina, personal, simple, o una tarjeta de crédito, de los que se puede valer para hacer frente al gasto en este regreso a clases.

Antes de contratar, compare todas las opciones de crédito posibles, puede consultar en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la Condusef. Verifique su capacidad de pago para que no tenga problemas para cubrir las mensualidades.

Tenga cuidado con los créditos exprés, recuerde que las instituciones que los ofrecen no solicitan requisitos y dicen entregar el dinero de forma inmediata, sin embargo, piden un pago por adelantado sin llegar a la entrega final del préstamo (no son financieras y no son reguladas por la Condusef).

Si decide empeñar para financiar, tome en cuenta todos los costos que se involucran en un empeño y pregunte por la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje, seguro contra robo, entre otros. Recuerde que la Profeco cuenta con un Buró Comercial, donde puede consultar.

Opciones Padres de familia recurren a algunas alternativas: Padres de familia recurren a algunas alternativas: ⇒ El crédito personal. ⇒ Crédito de nómina. ⇒ Tarjeta de crédito. ⇒ Empeño.

Desembolso. La compra de los útiles escolares es un fuerte gasto para las familias, suelen recurrir a préstamos.

