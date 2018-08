Grupo Vida fijará nuevo plazo para FGE

TORREÓN, COAHUILA

Grupo Vida fijará un nuevo plazo para que la Fiscalía General del Estado dé respuesta a una nueva solicitud que se enviará, para que ahora aclare las cifras que se enviaron como respuesta a la primera solicitud en la que se exigía información sobre los cuerpos no identificados que fueron enviados a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila unidad Torreón, puesto que no coinciden en algunos rubros, situación que además de inconformidad generó desconfianza entre las familias de personas desaparecidas.

"Quisieron cumplir, lo hicieron, pero no en su totalidad, no estamos conformes con la respuesta que no están dando. Necesitamos que nos aclaren bien sobre todo las cifras que no coinciden, no es la respuesta ideal para nosotros porque nos genera más desconfianza y duda", comentó Silvia Ortiz, vocera del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Fue vía correo electrónico como la Unidad de Transparencia de la Fiscalía dio respuesta a la solicitud que se hiciera desde el 9 de julio, a la cual se le dio un plazo de 20 días para obtener una respuesta. La información se recibió hasta el jueves 9 de agosto.

En el documento se informó que la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado hoy Fiscalía, estableció dos convenios con la Facultad de Medicina, el primero de ellos establecido de 1994 hasta 1997, y el segundo y más reciente de 2006 a 2016, el cual terminó cuando entró en vigor la Ley de Identificación Forense que se reforzó con la Ley General de Desaparición Forzada.

Sin embargo, la Fiscalía únicamente proporcionó información sobre los cuerpos que fueron enviados de 2011 a 2016, del primer convenio no se proporcionó información, así como tampoco del período que comprende de 2006 a 2010.

La duda se genera cuando en el mismo documento se explica que de acuerdo con datos enviados por la Facultad de Medicina, del 2011 al 2016 fueron inhumados 16 cuerpos, distribuidos de la siguiente manera: en el 2011 no se especificó; en el 2012 ninguno, en el 2013, 5 cuerpos sin identificar; en el 2014 fueron 9 cuerpos; en el 2015 no se especificó; y en el 2016 fueron sólo 2.

Mientras que en Panteón informó que se inhumaron un total de 24 cuerpos por parte de la Facultad: en el 2011 fue 1; en el 2013 fueron 5; en el 2014 fue 1; en 2015 fueron 7 y en el 2016 fueron 10 cuerpos.

"Hay 8 cuerpos que están desfasados que no coinciden, y hay 2 cuerpos sin identificar y que le dieron salida, por qué si estaban sin identificar y a dónde fue la salida, no especifica, hay muchas cosas que están en el aire", dijo Ortiz.

Estas y otras dudas son las que se busca que se aclaren por parte de la Fiscalía General. El nuevo plazo correrá una vez que se envíe la solicitud pero se adelantó que será más corto que el primero.

Tiempo. Silvia Ortiz anunció que se fijará un nuevo plazo para que la Fiscalía General aclare la información enviada.

