Así se ven hoy en día los actores de Volver al Futuro

Los protagonistas de la popular saga de las películas de Volver al Futuro, se reunieron este fin de semana durante la FAN EXPO Boston.

Ele evento que se llevó a cabo desde el viernes hasta el domingo en el centro de convenciones de Boston en Massachusetts, Estados Unidos, reunió a fanáticos de cómics, series, películas y ciencia ficción, contando con la presencia de grandes personalidades del medio, entre estos el elenco de Volver al Futuro.

, se vieron juntos en escena nuevamente ante el público durante las actividades que ofreció la convención.

Para conmemorar el momento, los actores se tomaron una fotografía, la cual no tardó en convertirse en sensación en la red tras ser compartida por los mismos protagonistas.

Friends from the past in the future! @FANEXPOBoston So fun. Love these men @realmikefox @TomWilsonUSA #chrislloyd #bttf pic.twitter.com/19EEUoAQ26