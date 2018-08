Dan recomendaciones económicas para el regreso a clases

TORREÓN, COAH.-

El regreso a clases significa un fuerte desembolso para las familias, por lo que muchas veces los papás se ven en la necesidad de solicitar un crédito o acudir al empeño para completar la lista de útiles escolares, colegiaturas, uniformes y todo lo que requieren los niños en este nuevo ciclo.

Si tiene considerado solicitar un crédito para hacer frente a este regreso a clases, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que existen productos de crédito como el de nómina, personal, simple, o una tarjeta de crédito, de los que se puede valer para hacer frente al gasto en este regreso a clases.

El crédito personal es un producto otorgado por una entidad financiera, en el cual, se presta determinada cantidad de dinero y tiene la obligación de devolverlo, junto con los intereses pactados. Los requisitos de contratación y el Costo Anual Total (CAT) pueden variar dependiendo de la institución, por ello es importante comparar las diferentes opciones antes de contratar.

El crédito de nómina puede beneficiarle siempre y cuando lo use de manera responsable y cuente con los recursos para solventar las obligaciones de pago que derivan de él, pues debe tomar en cuenta, que los pagos del mismo se descuentan automáticamente del salario.

La tarjeta de crédito es un medio de pago con el cual puede financiar hasta por 50 días sin costo, pero debe tener presente la fecha de corte y última de pago, ya que le podrá ayudar a liquidar la deuda de manera fácil y sin generar intereses.

Hay que tomar en cuenta que contratar un producto con una institución financiera autorizada, le da la seguridad de que si tiene algún problema o inconformidad, puede presentar su queja ante la Condusef. Antes de solicitar un crédito hay que cerciorarse de la identidad y registro de la institución con la que quiera contratar, a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas. No proporcione datos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, vía telefónica o por correo electrónico.

Antes de contratar, compare todas las opciones de crédito posibles, puede consultar en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la Condusef. Verifique su capacidad de pago para que más adelante, no tenga problemas para cubrir las mensualidades. Existen instituciones como el Fonacot e ISSSTE, que ofrecen créditos a los trabajadores, infórmese en qué consisten y si es acreedor a ellos.

Tenga cuidado con los créditos exprés, recuerde que las instituciones que los ofrecen no solicitan requisitos y dicen entregar el dinero de forma inmediata, sin embargo, piden un pago por adelantado sin llegar a la entrega final del préstamo (no son financieras y no son reguladas por la Condusef).

Si decide empeñar para financiar, tome en cuenta todos los costos que se involucran en un empeño y pregunte por la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje, seguro contra robo, entre otros. Recuerde que la Profeco cuenta con un Buró Comercial, donde puede consultar si el contrato de adhesión de la casa de empeño está debidamente registrado, consulte la página www.burocomercial.profeco.gob.mx





