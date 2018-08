Reportan que Aretha Franklin está gravemente enferma

NUEVA YORK.-

Aretha Franklin está enferma de gravedad, según una persona cercana a la cantante.

La persona, que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, dijo el lunes a The Associated Press que Franklin está gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles.

La Reina del Soul canceló conciertos a principios de año luego que sus médicos le ordenaron que dejara de viajar y guardara reposo.

El año pasado, el ícono de 76 años anunció sus planes de retirarse diciendo que actuaría solo en "algunas cosas selectas".





