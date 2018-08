Coahuila, en Top 5 de detención ilegal

PERLA SáNCHEZ

El siglo de torreón

De las causas penales que fueron iniciadas en el año 2017, en 9.1 % de los casos los jueces consideraron como ilegales las detenciones, al presentar inconsistencias en los informes homologados, así como por indebida actuación de las autoridades policiacas.

Aunque no es un número importante, Coahuila se encontró entre los cinco estados con más detenciones ilegales, de acuerdo a un informe de México Evalúa.

En primer lugar se ubicó Puebla con el 32 % de detenciones declaradas como ilegales de la totalidad de sus indagaciones abiertas en este año.

El segundo lugar lo ocupó el estado de Nayarit con 28.8 por ciento de detenciones ilegales y tercero Colima, con el 20.73, seguido de Chiapas, con 11.1 y Coahuila, con 9.1.

No obstante, explicó que el bajo número de detenciones declaradas como ilegales, no sugiere estándares altos en el desempeño de las autoridades que realizaron la detención, pues podría tratarse también de estándares bajos por parte de los jueces, al validar detenciones que probablemente no cumplan con los requisitos legales.

Por el contrario, Sonora (0.3), Veracruz (0.4) e Hidalgo (0.9) fueron las entidades con el menor número de estas detenciones con un porcentaje menor del 1 por ciento, en todos los casos.

El reporte añadió que Puebla fue también la entidad que reporta el mayor número de causas penales iniciadas con alguien detenido, con más del 80 por ciento de los casos, seguido de la Ciudad de México, Colima, Sonora y Coahuila.

EL SIGLO DE TORREÓN

Casos. En Coahuila, el 9.1 % de los causas penales iniciadas en 2017, fueron consideradas como detenciones ilegales.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP