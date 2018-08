Culpa Simas a CFE por falla en cárcamo

SIMAS ASEGURA QUE NO SE PRESENTARON BROTES DE AGUAS NEGRAS

Fue una suspensión de energía eléctrica lo que afectó el funcionamiento del cárcamo La Joya II ubicado en Ciudad Nazas, lo que ocasionó que se dejara de bombear las aguas sanitarias de varias colonias del oriente de la ciudad desde la tarde del sábado, en que se registraron las lluvias, aseguró Simas.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón dijo que no ocurrieron brotes de aguas negras en ningún sector, pues aunque el cárcamo no estuvo funcionando, el agua se siguió desplazando y no alcanzó a desbordarse porque se mantuvo bajo control.

El gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, informó que se restableció el servicio del cárcamo La Joya II, durante la tarde de ayer domingo

Por otra parte, el sector de Valle Oriente seguía inundado durante la tarde del domingo y vecinos de las calles, Brillante, Diamante y Kalia, denunciaron a través de redes sociales el problema de la proliferación de aguas negras y recibieron la respuesta a través las cuentas de @simas_torreon, que su reporte había sido remitido al área correspondiente.

En otros sectores como la avenida Juárez en la colonia Ciudad Nazas, se formaron tres grandes hundimientos porque se quebró el pavimento.

El mismo caso fue de la avenida Juárez a la altura de la calle Xochimilco, donde el Simas realiza trabajos de reposición del colector principal y desde las primeras horas del domingo fue cerrado a la circulación en forma parcial.

Pero en la tarde, en la misma Ciudad Nazas, avenida Juárez y bulevar Libertad se formó otro gran agujero por donde pasaban las aguas del colector, supuestamente en reparación.

Como sucede año con año, el carril lateral en dirección oriente del Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Puente El Campesino se inundó, y fue necesario cerrarlo a la circulación desde el sábado en la noche y así permaneció la mayor parte del domingo.

A través de redes sociales, Tránsito Torreón estuvo informando a los ciudadanos de las vialidades donde era necesario extremar precauciones o que fueron cerradas al paso vehícular.

El área que se mantuvo trabajando en diferentes frentes fue el de Bomberos, donde desaguaron y hasta rescataron carros que se atascaron en el lodo, como ocurrió cerca del cárcamo La Joya II, en Ciudad Nazas, donde dos ciudadanos resultaron afectados al caer sus unidades a un lado de la carretera, precisamente por donde pasa la red general que sale de las instalaciones del cárcamo.

Son tres. En la avenida Juárez, en Ciudad Nazas, se formaron estos hoyancos por donde estuvieron pasando las aguas negras del drenaje sanitario. Vecinos se quejaron de las aguas negras.

