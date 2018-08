Morena revive 'pleito' por la tauromaquia

PRESENTAN PUNTO DE ACUERDO PARA INSTAR A UNA CONSULTA PÚBLICA

A tres años de haberse prohibido la fiesta brava en Coahuila, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), revivió el escándalo en el Congreso del Estado al anunciar que propondrá que la opinión pública decida sobre el tema.

En esta ocasión será la diputada Claudia Elisa Villalobos la encargada de posicionar el tema en la opinión pública.

El viernes, tras la sesión del Congreso Local indicó que el destino de la fiesta brava debe de ser resuelto por la opinión pública y no por imposición.

Indicó que presentó un punto de acuerdo en la oficialía de partes para instar a una consulta pública.

Se prevé que sea en el mes de septiembre cuando se pase al pleno del Congreso Local la petición y se pueda votar.

Ante este anuncio, ya se perfila la aceptación de la petición.

El líder de la fracción priista, Samuel Rodríguez dijo estar a favor de la consulta pública y que sean los coahuilenses quienes decidan.

"No es un asunto que me agrade, creo que hay una tortura a un animal. Sin embargo, yo represento a la ciudadanía... yo no voy a votar en mi individualidad voy a preguntar a las personas de mi distrito porque los represento a ellos", dijo Samuel Rodríguez.

El también líder del Congreso Local instó a sus compañeros a consultar el tema con la ciudadanía, a fin de que se cumpla la voluntad del electorado.

"Yo creo que quien quiera tiene derecho a asistir a esos eventos. Que la gente decida", dijo el legislador.

Respecto a la fracción panista, aún no se ha fijado una postura. Sin embargo, la diputada Rosa Nilda González dijo estar en contra de las corridas de toros.

En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional es quien impulsa la consulta popular.

En entrevista, la diputada Elisa Villalobos negó que se realice el punto de acuerdo para favorecer al senador electo de Morena, Armando Guadiana, quien es empresario y defensor de la tauromaquia.

Fue en agosto de 2015 que el gobernador Rubén Moreira se pronunció en contra de las corridas de toros al calificar el evento como salvaje y dañino para los menores de edad.

Por su parte, los partidos Verde Ecologista y Social Demócrata Independiente impulsaron en el Congreso de Coahuila reformas a la Ley de Protección y Trató Digno para prohibir las corridas de toros.

Esta iniciativa fue respaldada por Eglantina Canales, titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

La diputada Claudia Villalobos considera que esta reforma fue una imposición y ha colocado el tema en los medios de comunicación para realizar la consulta popular.

Cabe recordar que no se han dado a conocer los detalles de la propuesta, por lo que se desconoce el proceso para realizar la consulta.

CONTEXTO La actual legislatura está compuesta por 24 diputados locales. De ellos diez son del Partido Revolucionario Institucional; nueve del Partido Acción Nacional y tres de Unidad Democrática de Coahuila. Así como dos de Morena y una del Partido de la Revolución Democrática.

