Es Amaia un Ave fénix

La cantante española resurge a través de su nuevo disco, Nacidos para creer

"Si la sangre llega al río, para armarte de valor no hacen falta los cuchillos, basta con el corazón", así se expresa Amaia Montero en Ave fénix, una canción que la describe tal y como se siente en estos momentos.

El tema lo ha incluido la nacida en Irún, España en su nueva producción discográfica de nombre, Nacidos para creer, la cual ya se encuentra disponible en España, México, Estados Unidos, Argentina y otras naciones.

La exintegrante de La Oreja de Van Gogh platicó en Madrid con El Siglo de Torreón de esta nueva aventura musical que la tiene entusiasmada y con la que desea callar bocas a quienes la critican a través de su primer sencillo del mismo nombre de la placa.

El tema, no sólo va para sus detractores, sino también para esas personas que la han apoyado en las buenas y en las malas.

"Esta melodía es un ajuste de cuentas en dos direcciones. Una, va para esas personas que nos juzgan sin conocernos y sin saber nada de nosotros; la otra, es un homenaje a todos aquéllos que están siempre con nosotros", comentó.

La cantante reveló que recién cumplió 40 años. Al llegar a esa edad, que definió como muy concreta, se dio cuenta de que le estaba dando importancia a asuntos irrelevantes.

Eso y otras emociones quedaron plasmadas en los "tracks" que conforman el material discográfico.

"Cumplir cuatro décadas es una etapa bonita en la que la inocencia se pierde, pero la ilusión se mantiene intacta. Siento que cambian muchas cosas en tu vida; este disco es muy reflexivo y cada melodía cuenta con un mensaje especial".

Como se había mencionado en un principio, la rola Ave fénix describe a la perfección cómo Amaia ha resurgido de las cenizas.

"Todos tenemos un ave fénix dentro. Todos en algún momento tenemos momentos peores y momentos mejores.

"Cuando uno tiene un mal momento es sano porque sacas muchas conclusiones de esos momentos, pero sobre todo siempre teniendo claro que hay que renacer y desplegar las alas otra vez para remontar el vuelo. Yo he sido muchas veces un ave fénix", reveló.

Montero informó que México ha sido vital en su carrera. Confesó cuál ha sido el mejor regalo que le ha dado Tierra Azteca.

"El cariño de la gente mexicana ha sido muy importante en mi vida. No descarto que algún día México me dé material para componer una melodía".

La española informó que sus platillos favoritos mexicanos son los tacos al pastor y los de arrachera.

"Les pongo poco picante porque luego si sigo comiendo la comida me sabe a nada", agregó.

En fechas recientes, Amaia y sus ex compañeros de La Oreja de Van Gogh se han mandado mensajes de apoyo en redes sociales. Al respecto ella dijo que así tiene que ser por la amistad que hay entre todos.

"Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena y cómo no iba a ser así si trabajamos y crecimos juntos durante 11 años", puntualizó.

Lo que no sabías de Montero

Amaia contestó preguntas de su vida personal

"El teléfono, en estos tiempos es muy importante".

"No, nada".

"He andado con mucho trabajo que no recuerdo".

"No, nada. La verdad me siento a gusto con mis imperfecciones. Vine así de fábrica y no estoy de acuerdo con algunas cosas mías que acepto, me gustaría mejorar, pero me quiero tal y como soy".

"Fui a La Ciudadela y compré algunos recuerditos para mi familia y para mi".

Repertorio Algunos temas del disco de Amaia son: Algunos temas del disco de Amaia son: ⇒ Ave fénix. ⇒ Revolución (Será el segundo sencillo en México) ⇒ Enredadera. ⇒ Nacidos para creer.

