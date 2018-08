Marjorie y Gil siguen de pleito

La batalla legal que enfrentan Marjorie De Souza y Julián Gil por la manutención y custodia de su pequeño Matías parece no acabar. Han pasado más de 16 meses desde que la lucha en los tribunales entre los actores comenzó, y esta semana Gil gano una batalla a De Souza.

Esto luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación le negó a Marjorie un amparo contra Julián por la sentencia que estipulaba que el argentino hizo bien en solicitar la prueba de ADN.

"Julián solicitó que se le practicara una prueba de ADN a Matías. Se hace la prueba y cuando el juez dijo en una primera instancia que al haber hecho esa solicitud Julián actuó en contra de su propio hijo a nosotros no nos pareció y lo impugnamos. El Superior nos concede ahora la razón al decir que no nada mas no actuó en su contra si no en su favor", dijo Carmona.

Marjorie de Souza y Julián Gil.

