Denuncian retraso en pago de becas

ASEGURAN QUE GOBIERNO FEDERAL YA APORTó A BECA MANUTENCIóN

Beneficiarios de la Beca Manutención en la región lagunera señalan que desde hace cinco meses la administración estatal de Miguel Ángel Riquelme no les ha entregado el recurso, a pesar de que el gobierno federal ya hizo la aportación correspondiente.

La beca está dirigida a estudiantes que estén inscritos en una Institución Pública de Educación Superior en un programa de licenciatura o Técnico Superior Universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita (por persona) vigentes al momento de solicitar el apoyo. El 50 por ciento de la beca lo aporta el gobierno federal y el otro 50 por ciento el gobierno del estado.

"Coahuila somos el único estado donde nos deben cinco meses de pago, el monto total del estado asciende a 31 millones de pesos, hay estados donde les deben hasta dos meses y ya los están liquidando, con nosotros nos dijeron que en la primera quincena de agosto y ahora que siempre no", explicó un beneficiario que pidió la omisión de su nombre por temor a represalias.

Los estudiantes se mantienen en contacto por medio de las redes sociales, mediante páginas de Facebook comparten información respecto a los atrasos en los pagos y las coberturas respectivas, pero mientras los demás estados prácticamente ya van al corriente, en Coahuila la deuda se sigue acumulando.

"El tiempo para liquidar el monto es el primero de septiembre y a nosotros nos deben desde marzo, es mucho, pedimos información a los números que nos proporcionan y en SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior) nos dicen que ya liquidó el gobierno federal, pero que el problema está en el gobierno del estado", manifestó otro de los beneficiarios.

En la región es un grupo considerable de jóvenes el que se ha visto afectado por esta situación, por lo que advierten que, de no recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades estatales, llevarán a cabo una protesta en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del bulevar Independencia.

"En SUBES dicen que la dispersión ya no es culpa de ellos, que es porque el estado no la ha querido hacer", indicó uno de los jóvenes. Entre los beneficiarios, hay estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), pero también de otras instituciones educativas públicas. La beca va de 700 a mil pesos, de acuerdo al año que cursan. Se les realiza un estudio socioeconómico y los estudiantes deben comprobar que su familia no alcanza los dos mil pesos en su ingreso mensual.

¿Qué hay que saber? Sobre la beca Manutención: Sobre la beca Manutención: ⇒ Está dirigida a estudiantes que estén inscritos en una Institución Pública de Educación Superior en un programa de licenciatura o Técnico Superior Universitario. ⇒ Provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita (por persona) vigentes al momento de solicitar el apoyo. ⇒ El 50 por ciento de la beca lo aporta el gobierno federal y el otro 50 por ciento el gobierno del estado.

Sin apoyo. Beneficiarios de la beca señalan que desde hace cinco meses no se cubre el recurso.

