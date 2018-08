Exigen ciudadanos la destitución del fiscal general de Quintana Roo

CANCÚN, Q.ROO.-

Ciudadanos de Cancún se manifestaron en contra del titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, y exigieron su destitución o renuncia inmediata.

El contingente, encabezado por activistas y madres de víctimas de homicidios, feminicidios, secuestros, extorsiones o amenazas, acusó al funcionario de ser presuntamente omiso en probables actos de corrupción y lo responsabilizan por el aumento de la violencia de la ciudad, que se traduce en más de 300 asesinatos y otros delitos.

Conformado por más de 30 personas, el grupo ciudadano salió del Monumento de las Estrellas y los Caracoles, mejor conocido como la Glorieta del Ceviche, con dirección a las instalaciones de la vicefiscalía e ingresó al inmueble, entre gritos y portando grandes lonas con la foto de Pech Cen y leyendas que inculpan al Congreso por no removerlo del cargo.

"Cancún está lamentablemente acostumbrándose a los asaltos y a los asesinatos en plena vía pública. En 2014, 21 ejecutados; en 2015, 37; en 2016, 61; en 2017, 227 y en 2018 llevamos hasta hoy viernes, más de 300 ejecutados.

"¿Cuántos más señor fiscal? Ya existen mapas de la muerte: Las regiones 259, 251, 230, 227, 248, 520… ¿y usted qué está haciendo?, si su propia Fiscalía tiene miedo", expresó Carmen Peón, madre de Luis Fernando Peón, quien fue asesinado y su cuerpo arrojado cerca de un parque ecoturístico, en la carretera federal.

La mujer dio lectura a un escrito dirigido al fiscal, en que le manifiesta que la sociedad necesita una institución sensible, que escuche a la gente, que les entienda y, sobre todo, que sienta el dolor de las víctimas.

"De nada nos sirve una oficina burocrática de papeleos y archivos que van a terminar en carpetas inútiles. Usted señor fiscal ha reconocido públicamente que hace falta personal; que hace falta equipo; que hacen falta muchas cosas. Pues bien, ¡resuélvalo! Porque las excusas, las justificaciones y los pretextos no le van a devolver la vida a nuestros hijos, ni la tranquilidad a un Cancún temeroso.

"Sí, muchos de los estamos aquí tenemos miedo; miedo de que la impunidad sea más grave que el delito; miedo de saber que los delincuentes nos están escuchando; miedo de que Cancún se convierta en una ciudad fantasma; miedo de que nuestras hijas, sobrinas, esposas, madres, sean violentadas. Miedo de saber que el que la hace, no la paga", enunció, para agregar que se requiere justicia pronta y expedita y que Pech Cen debe "retirarse con dignidad", expresó.

La hermana de Yahir Alejandro, cargando una pesada lona dentro de las instalaciones de la Vicefiscalía, clamó por el secuestro del joven y de otros tres pescadores.

"A uno ya lo mataron y recaló en Isla Blanca. Eso pasó el 9 de junio y hasta la fecha no han hecho nada y nosotros ya recibimos muchas amenazas, porque ministeriales de Isla Mujeres están involucrados. El 9 de este mes cumplió dos meses de desaparecido y traje testigos para declarar a la judicial y no me lo tomaron en cuenta. Desde la judicial hubo mucha corrupción, desde el grupo de Homicidios", señaló la mujer, en llanto, repitiendo que ha recibido amenazas.

El activista Raúl Fernández aseguró que existen pruebas en su poder que demuestran que el fiscal obsequió a una universidad privada, en donde ha sido catedrático, equipo donado por la Embajada de Estados Unidos y dijo que tiene en su poder un audio en el que Luis Manuel Álvarez Adán lo acusa de presunta corrupción.





