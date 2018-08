Videos muestran las maniobras de avión robado en Seattle

Durante el atardecer del día de ayer en Seattle, un trabajador de una aerolínea robó un avión de Alaska Airlines sin pasajeros que sobrevoló y poco después se estrelló; sus maniobras lograron ser captadas y un usuario en Twitter que compartió las imágenes en las que se aprecia cómo es perseguido por “jets de combate”.

“Algún tipo robó un avión de #Seatac (supuestamente), hizo un loop-The-Loop, casi se estrelló en #ChambersBay, luego cruzó delante de nuestro, perseguido por los jets de combate y, posteriormente, se estrelló. Tiempos raros”, compartió el usuario junto al video.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay , then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk