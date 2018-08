Chava Reyes va en serio con los Guerreros

TORREÓN, COAH.-

Busca aprovechar su oportunidad en Santos Laguna

Chava Reyes Jr. ni se siente técnico interino ni institucional en Santos Laguna, con quien busca figurar en los primeros planos de la Liga MX, tras recibir la oportunidad por parte de la directiva albiverde.

"Mi experiencia me dice que el entrenador debe demostrar cada día, con trabajos y resultados, avalar lo que se está haciendo", dijo el estratega de los Guerreros tras finalizar la práctica matutina de ayer en el TSM.

El timonel agregó que confía mucho en su trabajo y lo que sabe hacer, por lo que pretende estar mucho tiempo en ese puesto, consciente que dependen de muchas cosas.

"Tenemos un gran equipo y plantel, estamos bien armados y hemos realizado un buen trabajo, habrá buena competencia y es muy favorable para el equipo".

Reconoció que el objetivo de los tres días que lleva al frente de la escuadra verdiblanca fue tratar de palpar al equipo, al que encontró en shock y sorprendido que su líder se hiciera a un lado.

"Lo más importante es que sepan (jugadores) que no es responsabilidad de nadie de los que estamos acá, es un hecho aislado y atípico, conscientes de lo que sucedió, pero respondiendo de que esto sigue, con partido en puerta y buscando los tres puntos".

Lo principal en las sesiones es que está enfocado en lo anímico, ya que el actual estratega de Santos Laguna reconoció que el equipo albiverde está golpeado por lo sucedido recientemente.

"Seguimos con la sorpresa de cómo se dan las cosas, sabemos que en la vida sucede, ahora es una muy buena oportunidad para mí que ya estaba aquí, que me siento parte y conozco bien toda la infraestructura, que hayan pensado en mí Alejandro (Irarragorri) y Pepe (Riestra), me llena de orgullo y satisfacción, hay que responder a esa confianza".

Por otro lado, indicó que por decisión suya, se incorporaron a su cuerpo técnico, Juan Pablo "Chato" Rodríguez como auxiliar y Luis Canay como preparador físico. Agregó que el colombiano Déinner Quiñones es el último refuerzo para el Apertura 2018.

"Fue petición mía lo del 'Chato' y (Luis) Canay, con Nicolás (Navarro) tuve la fortuna de trabajar con él en selección, Juan (Rodríguez) es institucional como preparador físico y Rubén Duarte nos ayuda también, fue entrenador de la Sub-20, pero todos estamos en el mismo proyecto para sumar".

Indicó que luego de tres sesiones con el grupo, ha tratado de platicar con todos, conscientes que están ajenos al problema y que fue una cosa extra futbol, pero como buenos profesionales y lo han demostrado a tope, están dando su mejor esfuerzo, pensando en Chivas para seguir dando triunfos y satisfacciones.

"Rafa (Figueroa) ya estaba aquí, conoce bien al grupo y nos va a apoyar, es gente muy identificada con el equipo y afición, además de contento que el 'Chato' haya aceptado la invitación, fue un extraordinario profesional cuando jugó, ahora lo hará en el cuerpo técnico, es un jugador que cuando estaba en cancha ya dirigía los equipos, tiene muy buena visión lo que es el futbol y no le va a costar nada, se ha preparado y tiene vasta experiencia, en el mejor lugar para empezar su carrera es aquí en Torreón".

Del aspecto futbolístico adelantó, que de a poco, irán sumando a como ellos venían haciéndolo, ya que estaba bien, por lo que deben meterse en la inercia que viene el equipo y de a poco, poner su sentir como ve el futbol.

Reyes Jr. dejó en claro que no tiene ningún problema con Gerardo Alcoba, quien integra una lista de 25 jugadores, donde el club ya tomó medidas, por lo que siempre lo tendrá como opción para jugar.

De su puesto aseveró: "Tenemos tiempo en esto, el entrenador ya lo sabe que es una silla caliente, siempre hay la posibilidad de no tener estabilidad, pero estamos preparados para eso, confío mucho en mi trabajo y en todo lo que me han apoyado Alejandro y Pepe para dar buenos resultados, trabajamos día a día y el puesto no está asegurado".

El compromiso que tiene por delante es a tope, por lo que no habrá quien baje los brazos, estarán todos en la misma línea y aunque el listón esté muy alto, buscarán llegar a lo más alto, por lo que no tiene más que agradecimiento y plena confianza, de que Santos Laguna saldrá adelante.

Habló también del objetivo que tiene en el Apertura 2018: "Defender el campeonato, el que esté en esta silla, tendrá atrás una institución que siempre aspira a darlo todo, a ganar sirviendo como lo dice el lema del club, a que ese ADN que se inculca de siempre luchar y buscar el arco rival, siempre se mantendrá quien esté al frente, seguir ese camino y luchar todo el torneo".

Habló del rival en turno para los Guerreros, las Chivas Rayadas, equipo al que consideró doblemente peligroso, ya que no ha iniciado con los puntos que ellos quisieran.

"Futbolísticamente luego de analizar los videos, merecían más, no será nada fácil, juegan en su casa, con el apuro de sumar y nosotros ser inteligentes, para lograr el triunfo de visita".

No le preocupa el arbitraje, ya tiene otras y bastantes situaciones en qué ocuparse, pero de lo que está seguro, es que los jóvenes estén al cien por ciento, conscientes que los silbantes se equivocarán a veces a favor y también en contra.

15 PARTIDOS Dirigió Reyes al Atlético San Luis, su último equipo; ganó 5, empató 6 y perdió 4.

