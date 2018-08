Duelo de favoritos, hoy en el Azteca

Agencias

- Miguel Herrera, técnico del América sabe que para las Águilas no hay rivales sencillos y cada partido significa un parámetro futbolístico. Así que vencer hoy al invicto Monterrey en el estadio Azteca será una prueba de sus alcances.

"Vamos a concentrarnos en hacer las cosas bien para poder superar a Monterrey que es un equipo completo y muy bien dirigido. Tenemos al equipo completo, cuento con todos los jugadores y es una buena competencia. Lainez lo hizo muy bien, no quiere decir que Renato no, él salió por una lesión. En América ahora no hay tiempo de salir, porque hay otro esperando".

El "Piojo" dirige a uno de los grandes del futbol mexicano y enfrentará a otro al que se le restan méritos para entrar a ese grupo, al respecto, el timonel explicó. "A los equipos grandes los hace la gente, Toluca tiene más títulos y nadie ha hablado de que es un equipo grande. Eso no nos compete, la gente es la que se encarga de hacerlos sentir así, y en el Monterrey la gente apoya mucho a sus dos equipos".

De cara al duelo contra los regios, el defensa Paul Aguilar está en duda, luego de que en la práctica de ayer sintió una molestia y fue llevado a revisión.

"Esperaremos a que se le revise y son circunstancias de entrenamiento. Se resbaló y a ver qué pasó. Es reciente para decir qué tiene".

En las tres primeras jornadas del Apertura 2018, Aguilar jugó los 90 minutos de cada duelo, así que en caso de estar disponible, Herrera mandaría el siguiente cuadro a la cancha.

Marchesín en la portería; con una línea de cuatro en la zaga, integrada por Aguilar, Edson Álvarez, Bruno Valdés y Reyes; en el medio campo aparecerá Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Lainez e Ibarguen; con Peralta y Martínez arriba.

El mejor inicio que han tenido Pumas de la UNAM y Cruz Azul en el Torneo es algo que tiene sin cuidado al técnico del América, quien señaló que la competencia es muy joven y que además todavía les falta jugar contra ellos.

"Nos va a picar el orgullo cuando estemos en la fecha 15 y en el cuarto o quinto lugar y ellos por encima de nosotros", dijo Herrera.

El estratega americanista dijo que todavía es muy temprano en la competencia de liga para pensar que ya están en una posición decisiva e imposible de alcanzar o superar, incluso, señaló que "todavía no nos enfrentamos contra ellos".

El volante Rodolfo Pizarro aceptó que enfrentar al América siempre tiene tintes diferentes, por lo que confía que Monterrey saldrá del estadio Azteca con un resultado positivo.

"Es uno de esos juegos que tanto esperas y en lo personal me gustaría jugar ante la mejor versión porque de eso se trata, ojalá sea un grato partido", dijo.

Le restó importancia a la racha de nueve partidos sin ganar que suma su equipo como visitante ante el América, ya que todo se definirá en el terreno de juego.

"Ya veremos qué pasa en la cancha porque al final son puras estadísticas. El América viene de ganar, así que va a ser un gran partido", apuntó.

Tiene 'tintes diferentes'

Diego Lainez (i) y Oribe Peralta (d), del América, durante el juego de la jornada 3 del Torneo Apertura 2018 en el estadio Hidalgo. (Jam Media)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP