Muestra a Tlaxcala en video

Carlos Rivera está de estreno una vez más.

Hoy por hoy su nombre es sin duda alguna uno de los máximos referentes cuando se habla de música latinoamericana.

Su capacidad para componer, junto con su voz y la calidad de sus espectáculos lo colocan al frente de una aún joven generación de artistas, pero además de ello Carlos tiene la capacidad de saber apreciar otras expresiones artísticas que enriquecen y dan aún más vida a sus propios lanzamientos.

Es por esto que cada video que lanza es una aventura, tal y como lo demuestra con el video oficial de su nuevo sencillo Regrésame mi corazón que ya se encuentra disponible en las plataformas.

Para este lanzamiento Carlos eligió Tlaxcala de donde es oriundo y aprovechó la magia y cultura que desprenden este destino con sus centenarias tradiciones.

Lo que hace que este sea un video lleno de colores, tradiciones, bailes y mucha energía que el cantante logra transmitir con la emoción de pertenecer a este pueblo mágico.

Así este clip se vuelve algo más que un video promocional, se vuelve un homenaje a la tierra que lo vio nacer y que le ha servido de inspiración para seguir trabajando día con día.

Como él mismo ha expresado en otras ocasiones sobre Tlaxcala: "Me muero de ganas que muchísima gente más conozca lo que a mí me maravilla desde que nací [y] siento que de esa manera devuelvo un poquito de toda la alegría que a mí me ha dado este lugar y que a final de cuentas yo soy quien soy gracias a eso, gracias a esto".

En el video se pueden apreciar una historia de seducción entre Carlos y la actriz catalana Jana Pérez quienes, a través de bailes tradicionales de ambas culturas, van encontrándose con la complicidad de estar viviendo una gran experiencia a través de los hermosos edificios históricos de Tlaxcala como son: el Atrio del ex convento franciscano, la catedral de nuestra señora de la Asunción y la plaza de Toros Jorge El Ranchero Aguilar entre muchos otros. Por ello este video se vuelve un colorido viaje a través de la cultura que ha hecho de Carlos quien es: el cantante ícono de su generación.

Para lograr estas hermosas tomas Carlos contó con la ayuda y dirección de Willy Rodríguez, director de Sony Music España y quien ha realizado trabajos para artistas como DVCIO, Joaquín Sabina, Abraham Mateo, Nach, Melendi, entre otros. Rodríguez se une a los colaboradores visuales que le han dado otra dimensión a la música de Carlos, como ocurrió con el video de "Me Muero" primer sencillo de lo que será su nueva producción y que en la actualidad suma más de 30 millones de reproducciones, además logró el número uno por cinco semanas en la radio nacional, formando parte del catálogo de éxitos que ha tenido el talentoso artista.

Pero además del video Regrésame mi corazón destaca por su calidad musical de talla internacional. Lo cual se consiguió gracias a la colaboración que otorgan las guitarras y coros de Andrés Reyes, líder de la legendaria agrupación franco española Gipsy Kings, junto con los herederos de los Reyes Gitanos. Una participación que mezcla lo mejor de los ritmos españoles y mexicanos con la ya notable composición que hizo Carlos junto al director musical del tema Andrés Castro, productor y compositor colombiano que ha trabajado junto con Thalía, Carlos Vives, Shakira, Ricky Martin, Maluma entre otros grandes. Regrésame mi corazón es una canción que será incluida junto con Me muero y Grito de guerra, en Guerra; el álbum que Carlos estrenará próximamente y seguro será un parteaguas en su carrera.

