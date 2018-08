De Rosa salvaje a 'Virginia'

Su personaje de "Mariana Villarreal" cautivó a la audiencia y luego vinieron otros tan famosos como "María Elena" (El derecho de nacer), "Isadora", (Mi pequeña soledad) y por supuesto "Rosa García" en Rosa salvaje.

La carrera de la mamá de Cristian Castro no sólo había despegado en la televisión, también en la música, el cine y claro, en la conducción con programas como Mala noche… ¡No!, La movida, Y Vero América Va y La tocada.

Mientras trabajaba en la pantalla chica o la grande, Verónica hacía presentaciones musicales en las que incluía temas como Macumba, Chiquita pero picosa, Yo quisiera señor locutor, Aprendí a llorar y La movida.

Tras varios años de ausencia en todas sus facetas, la artista volvió gracias a Netflix. Ayer la plataforma desveló la serie de Manolo Caro, La casa de las flores, en la que ella da vida a "Virginia".

Hace unos días, Verónica declaró que tenía miedo de cómo recibiría la gente dicho personaje que, al igual que "Rosa García" vende rosas, pero también otras flores y hasta marihuana. Además, es la matriarca de una familia aparentemente perfecta. Antes de "Virginia" el papel más arriesgado que la actriz había encarnado era el de "Emma, costurera" en Mujeres asesinas.

"Espero les guste -La casa de las flores-, siento que es algo muy atrevido y no sé cómo lo vayan a tomar mis seguidores, aquéllos que tengo desde que comencé, no quiero que se espanten y bueno, espero que a los millennials les guste, estoy en una posición en la que no sé qué pensarán, lo único es que no quiero decepcionar a mis fans de toda la vida ya que es un público que me gané con mucho trabajo y a lo largo de muchos años", dijo.

Todo indica que Verónica pasó la prueba de fuego ya que muchos jóvenes y los no tanto, usuarios de redes sociales, criticaron para bien el trabajo de la también cantante.

"Me parece tan maravilloso que Netflix haya recuperado a Verónica Castro", "Qué emoción por fin poder ver la serie La Casa de las Flores @vrocastroficial @Verovision #VeronicaCastro", "Tu elegiste a una loca como amante y yo a un pendejo como marido" Virginia de la Mora @vrocastroficial #VeronicaCastro #LaCasaDeLasFlores #Netflix #Capitulo1" y "Amé el pasito de "Mala noche, no" de la @vrocastroficial en #LaCasaDeLasFlores" son algunos de los comentarios que Castro ha recibido en Twitter.

En el mismo microblog, el periodista Álex Kaffie alabó el trabajo de Verónica.

"Es la soberana, su majestad Verónica Castro [ @vrocastroficial ], nuestra mexicana más universal -televisivamente hablando-, reina de la televisión hispanoparlante y ahora protagonista de 'La Casa de las Flores' (cuyo estreno es mañana -El jueves pasado- a través de Netflix). #LaCasaDeLasFlores".

La casa de las flores se volvió tendencia luego de que Netflix soltara los 13 capítulos. No sólo Verónica obtuvo comentarios, también los demás protagonistas como Cecilia Suárez y Aislinn Derbez.

El melodrama, además de México, llegó a otras naciones como España. El diario El País publicó ayer un reportaje sobre La casa de las flores y Verónica Castro a quien llamó, "La reina de las telenovelas".

"La serie introduce como protagonista a todo un símbolo para México y medio mundo. La reina de las telenovelas, con más de 50 años de carrera a sus espaldas, Verónica Castro, es el eje fundamental de una trama que conoce muy bien, pero a la que esta nueva versión la ha descolocado por completo: "A mí Manolo me mintió . Yo vine a hacer un papel dramático y al final la gente ha terminado riéndose de mí. ¡Hasta fumo marihuana!", cuenta entre risas Castro", así se expresó el medio de comunicación español sobre Castro.

Tuvieron que pasar ocho años para que Verónica hiciera una serie o novela. La última había sido Los exitosos Pérez que transmitió Televisa de 2009 a 2010.

Verónica Castro es una de las grandes artistas que ha dado México. ¿Usted la prefiere en la música, el cine, la TV o la conducción?

Cronología Sus premios: Sus premios: ⇒ 1970: El rostro de El Heraldo de México. ⇒ 1986: Premio Telegatto Italia, Mejor actriz por Los ricos también lloran y El derecho de nacer. ⇒ 1988: Antorcha de plata en el Festival de Viña Del Mar, siendo miembro del jurado internacional. ⇒ 1988: Premio TvyNovelas mejor actriz por Rosa salvaje. ⇒ 1993: Visitante ilustre en Moscú, Rusia. ⇒ 1989, 1991, 1993, 1997: Premio TVyNovelas por Mejor Conductora por programas de Variedades. ⇒ 1990: Nombrada Mr. Amigo por la ciudad de Brownsville, Texas (EE. UU.) por fomentar la amistad de México y Estados Unidos. ⇒ 1991: Premio TvyNovelas mejor actriz por Mi pequeña Soledad. ⇒ 1993: Reconocimiento por el éxito de Los ricos también lloran, entregado por Don Emilio Azcárraga Milmo. ⇒ 1993: Premio Telegatto Italia, por Corazón salvaje. ⇒ 1995: Reina del mariachi en Guadalajara. ⇒ 1999: Reina de los taxistas en la Ciudad de México. ⇒ 2000: Reina de las noches de Acapulco. ⇒ 2000: Premio Kasandra a la trayectoria artística. ⇒ 2001: Embajadora de la buena voluntad en Hidalgo, Texas. ⇒ 2005: Premio Honorífico Reina Internacional de las Telenovelas por TVyNovelas. ⇒ 2005: Una de seis personas honradas por la Academia estadounidense de Ciencias y Artes de la Televisión con un Emmy por su contribución a la televisión en español de los Estados Unidos. ⇒ 2005: Reina de la comunidad gay. ⇒ 2006: Reconocimiento por su trayectoria en Las Palmas de Oro en Phoenix, Arizona ⇒ 2007: Reina de la Televisión mexicana, por TVyNovelas. ⇒ 2007: Reconocimiento a la Hispanidad en Houston, Texas ⇒ 2008: Coronada reina de los artesanos mexicanos en Chiapas. ⇒ 2008: Honores en Chicago, Los Ángeles y Las Vegas donde tiene su estrella en el Paseo de la fama.

Protagonista. La actriz Verónica Castro cautivó al público con su trabajo en Rosa salvaje, en el cual tuvo gran éxito.

