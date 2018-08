Así lucieron las Kardashians en el cumpleaños 21 de Kylie

TORREÓN, COAH.-

El día de ayer Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian, celebró su cumpleaños número 21, la mayoría de edad que la convierte en una ciudadana legal en EU, por lo que le fue organizada una fiesta de lujo, sorprendiendo la presencia de Caitlyn Jenner (Bruce Jenner), y por supuesto, los looks del famoso clan.

llevó un vestido color rosa radiante, mismo color de sus zapatillas, lo que hacía lucir su color de cabello rubio que traía recogido.

Por su parte, Kim Kardashian lució un minivestido del mismo color, pero aún más escotado, lo que hacía lucir su delgado y tonificado cuerpo.

, quien hace unos meses se convirtió en mamá, traía puesto un conjunto de color plateado que daba efecto tornasol, al parecer ha seguido cuidando de su físico pues luce un tonificado abdomen.

La hermana mayor de las Kardashian, Kourtney, quien ha sido tema en estos días por el supuesto rompimiento con Younes Bendjima, un modelo 15 años menos que ella, arribó a la fiesta luciendo un vestido corto de tirantes en color púrpura, con detalles de brillo y un gran escote.

, otra de las hermanas menores de las Kardashian, traía puesto un vestido estraple en color negro látex, el cual dejaba ver sus largas y torneadas piernas.

La celebración en Craig’ se convirtió en una pasarela de celebridades, que además de las estrellas del reality show Keeping Up With The Kardashians, también asistieron Kanye West, Scott, Caitlyn Jenner, Bella Hadid, The Weekend, Dave Chappelle, Chandler Parsons, Kevin Durant, Paloma Ford, Meek Mill, Chris Brown y French Montana.





La celebración de cumpleaños de Kylie en Craig’ se convirtió en una pasarela de celebridades. (ESPECIAL)

