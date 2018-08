La tormenta no se aclara

Humberto Vázquez Frayre

- Un día después de la intempestiva salida de Siboldi del Santos Laguna, la duda sigue en el aire: ¿qué pasó en el interior del campeón del futbol mexicano?

La mayoría de las partes involucradas en los bochornosos incidentes que dieron pie a la salida de Robert Dante Siboldi y Leandro Cufré ya dieron su parte, al expresar su postura, aunque ninguno de los implicados dejó esclarecido la problemática que impera en el seno albiverde.

El jugador involucrado, el zaguero charrúa Gerardo Alcoba, brindó unas limitadas declaraciones en el que se confesó culpable, pero nunca esclareció los hechos.

La directiva, por su parte, tanto en el boletín informativo donde hacía mención a la separación de Robert Dante de la dirección técnica, así como las declaraciones de viva voz del vicepresidente de Futbol, "Pepe" Riestra, fueron más confusas y dieron pie a que se generaran muchas especulaciones.

Siboldi reaccionó en redes sociales, pero tampoco se animó a brindar una declaración detallada de lo acontecido en la víspera del juego de Liga contra Puebla así como en la Copa ante el Atlético Celaya, por lo que falló en su oportunidad de poder despejar dudas.

Lo que sí es una realidad es que la toma de decisiones de Siboldi respecto a la titularidad de Alcoba fue la detonante para que el estratega uruguayo ya no continuara, incluso tuvo que intervenir en un cruce de declaraciones con su auxiliar técnico, lo que dio pie a que renunciara al timón.

Cuando quiso Siboldi rectificar, la directiva le había tomado la palabra y dejó de pertenecer a la institución albiverde, en un caso similar a lo que sucedió en 2015 con Pedro Caixinha, quien primero renunció y después a petición de los jugadores quiso seguir al mando, pero la política de Alejandro Irarragorri es claro, en donde ya no se brinda una segunda oportunidad cuando se toma la decisión de renuncia.

Al parecer, la lucha de egos derivó la toma de decisiones.

La llegada del "Chato" Rodríguez al cuerpo técnico encabezado por "Chava" Reyes Jr. es un golpe mediático que da la directiva santista, donde Juan Pablo (con pocos meses de haberse retirado) toma un gran reto para poder llevar a buen término la marcha del campeón, en un arranque de Apertura 2018 muy tormentoso tanto para jugadores como aficionados, quienes siguen conversiones encontradas y confusas de lo acontecido desde la semana pasada e inicio de éste.

6

Tiene Santos Laguna en el sexto puesto de la clasificación general tras tres jornadas.

La versión de Crosas

El exjugador español Marc Crosas, con pasado santista, reveló la supuesta causa que desencadenaron en la renuncia de Robert Dante Siboldi.

En su faceta de comentarista para la cadena Univisión dijo que "el detonante fue Alcoba, pero pudo ser cualquier jugador, en esta situación, el menos culpable".

"El domingo Alcoba no es titular, juega la segunda parte unos minutos, se va a su casa a descansar, recibe la visita de Siboldi para darle explicaciones sobre el porqué no fue de inicio, argumenta que la decisión es de la directiva, razones que acepta el jugador, pero llama a la directiva pidiendo su carta, pues considera que ellos no deben decidir si es o no titular", agrega Crosas.

Según el relato, el lunes se llevó a cabo una reunión entre directiva, cuerpo técnico y el jugador, así como el capitán José Abella, para resolver la situación, misma en la que Alcoba le pide a Siboldi que niegue la acusación, en la que el técnico dice "no, yo nunca dije eso, es una interpretación de uno de mis auxiliares", razón que molestó al argentino Leandro Cufré, quien habría presentado su dimisión desde ese mismo día.

"El siguiente partido, el de Copa ante Celaya, Cufré ya no está en la banca y Alcoba es titular pero, aún siendo el segundo capitán, no porta el brazalete, razón por la que va al despacho del técnico y le pide explicaciones, '¿por qué me desacreditas delante de mis compañeros y la afición?', lo que hace que se vayan a las manos, por lo que al día siguiente y ante no poder defenderse de las acusaciones, Robert Dante Siboldi renuncia".

El defensor uruguayo Gerardo Alcoba ha sido señalado como el detonante para la salida de Siboldi como entrenador del Santos. (Jesús Galindo)

