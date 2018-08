Liga MX, liga de reglas endebles

Agencias

- La Liga será impecable en finanzas y proyectos comerciales, pero en el Reglamento de Competencia hay vacíos que se quedan en la simple teoría.

Por ejemplo, los Tiburones Rojos del Veracruz no lograron cumplir con la regla 20/11 dentro de la Copa MX, el pasado 31 de julio contra el América. En el cotejo hubo una serie de eventos que impidieron que los escualos completaran los 180 minutos que exige la regla, aunque tenían la intención y sólo alcanzaron 176. Ante la falta, la Comisión Disciplinaria no sancionó al Veracruz al determinar que el equipo "no faltó al espíritu de la regla, que persigue la inclusión de jugadores menores formados en México".

Sin embargo, el "espíritu de la regla" es un apunte no escrito, a lo que Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX y del Ascenso MX, explicó: "La Disciplinaria tiene facultad de interpretar los reglamentos y tiene la facultad de determinar las circunstancias por las cuales se da un evento positivo o negativo. La Comisión hizo su trabajo y consideró que Veracruz trató de cumplir, pero por diversas circunstancias no se pudo dar, no hubo dolo, mala fe, en esos cuatro minutos faltantes".

Respecto a la regla 20/11, Bonilla resaltó que era necesario su regreso. "Ya probó su utilidad, en su origen causó la misma sensación de inconformidad que ahorita hay en algunos cuerpos técnicos".

Aunque los adeudos que algunos clubes sostienen, en un supuesto que Veracruz siga sin pagar, Bonilla dijo desconocer el pleito, porque la Asociación de Futbolistas y la Comisión de Controversias son las encargadas de informar el caso.

Sobre la delgada línea de ejecutar el reglamento en su totalidad, el presidente de la Liga explicó los casos de jugadores que son contratados por un club fuera del tiempo estipulado.

¿Con Oswaldo Alanís -quien quedó fuera del Getafe- habría problema si regresa a México?

"No", atizó Bonilla.

Lo mismo para otros jugadores que buscan acomodo al no entrar en planes como Eduardo Tercero a Tigres de la UANL o Jordan Silva que arribaría a las Chivas del Guadalajara. "En aras de apoyar jugadores que se pueden quedar sin contrato, el caso de Alanís, por eso se estableció que jueguen en la temporada de manera extemporánea, pero que no hubiera participado en la alineación del club procedente, podría ser transferido a otro equipo de la Liga MX.

Finalmente, Enrique Bonilla reiteró lo que el Reglamento de Competencia dicta sobre el descenso tras una serie de modificaciones y confusiones. "En el caso de que un equipo reincida en el descenso deportivo, en este caso, sólo puede ser Lobos BUAP, y se quiera mantener, el costo será de 20 millones de dólares. Lobos descendió deportivamente, por lo tanto, para poder estar en el casillero 18 tuvo que hacer una aportación de 120 millones de pesos. En ese momento de volver a ascender, entra en la de Cocientes con cero puntos".

¿Reglamento endeble de una Liga MX? Así las anomalías con las que arranca el Apertura 2018.

En la Liga MX asumen la responsabilidad con los socios comerciales en brindar un buen espectáculo, así lo consideró Enrique Bonilla, su presidente.

"Tenemos la responsabilidad de llevar el mejor espectáculo posible. El producto se ha venido mejorando en el aspecto administrativo", dijo durante el lanzamiento de la tienda virtual de la Liga, junto a Ricardo Martínez, director de Netshoes, y Mauricio Pallares, director de marketing de BBVA Bancomer.

Anomalías n Los Tiburones Rojos se quedaron a cuatro minutos de cumplir con la regla 20/11, contra el América, en Copa. n Eduardo Tercero pasó de Lobos BUAP a Tigres ya iniciado el torneo, tras el cierre de registros. n Eduardo Tercero pasó de Lobos BUAP a Tigres ya iniciado el torneo, tras el cierre de registros.

Calentamiento de los Tiburones Rojos, equipo envuelto en la polémica por no cumplir regla de menores.

