Termina plazo y no informan de cadáveres enviados a Facultad

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El plazo terminó y la información sobre los cuerpos no identificados y que fueron enviados a la Facultad de Medicina de la UA de C unidad Torreón, no llegó a manos de grupo Vida, que estableció un tiempo de 20 días, sin embargo, esperarán hasta el próximo lunes de lo contrario no descartan movilizaciones.

El plazo comenzó a correr el lunes 9 de julio, y se estableció en la plenaria que encabezó el fiscal general Gerardo Márquez en la ciudad de Torreón con el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

En dicho plazo las autoridades debieron haber proporcionado la información referente a todos los cuerpos que fueron enviados a la Facultad de Medicina, desde que entró en vigor el convenio entre la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado hoy Fiscalía General, el cual ya no se encuentra vigente.

"No nos han dicho nada, yo creo terminando necesito hablar con las personas (del grupo), hay que presionar, el lunes me tiene que dar respuesta", recalcó Ortiz, quien participó como ponente en el Foro Escucha Laguna.

De no obtener respuesta, adelantó que habrá un pronunciamiento fuerte y no descartó la idea de realizar movilizaciones ante la falta de información.

Ortiz descartó la idea de solicitar la destitución de José Ángel Herrera, fiscal especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila.

"Yo quisiera pedir mil cosas, pero resulta que no somos únicos hay cinco colectivos y hay personas que lo quieren por el trabajo, hay otros que lo pelean porque la escucha, queremos respuesta. Si pido la destitución el que viene tendría que iniciar, prefiero que se quede y dé la cara".

Por otra parte, dijo que es necesario que el Estado contrate un laboratorio o establezca acuerdos con otros estados que sí cuenten con lo necesario para trabajar con los restos que se han venido encontrando.

Datos Grupo Vida: ⇒ Estableció un plazo de 20 días a partir del 9 de julio para obtener información. ⇒ Esperan obtener respuesta el próximo lunes. ⇒ No descartan movilizaciones de no obtener una respuesta. ⇒ Desean conocer con cuántos cuerpos se trabajaron.

Vence. El tiempo que fijó grupo Vida para obtener información sobre los cuerpos venció, darán hasta el lunes para una respuesta. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: desaparecidos coahuilagrupo vida

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP