Elba Esther vence a Peña Nieto

EXDIRIGENTE DEL SINDICATO MAGISTERIAL ES LIBERADA TRAS POCO MÁS DE CINCO AÑOS DE HABER SIDO DETENIDA

La exdirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo le ganó la batalla al presidente Enrique Peña Nieto tras cinco años de proceso legal desde su detención en febrero de 2013.

Un tribunal mexicano absolvió de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Gordillo, según informó Marco del Toro, abogado de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El letrado leyó una carta de Gordillo en que informa que el martes por la noche el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito le notificó del decreto para su "absoluta e inmediata libertad" debido al sobreseimiento de la causa penal a la que estaba sometida.

"Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", dice Gordillo, de 73 años, en la misiva.

"El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos; con oportunidad informaremos lugar y hora", concluye la exdirigente, que ha estado en prisión domiciliaria en un apartamento suyo en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de México desde diciembre de 2017.

Aliada política de presidentes hasta que fue detenida, Gordillo había sido previamente declarada inocente en dos casos de fraude fiscal. La expresidenta del SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina con dos millones de afiliados, aún estaba acusada de desviar 2,600 millones de pesos de fondos sindicales para beneficio personal.

Gordillo pasó cuatro años en prisión y en un hospital de Ciudad de México hasta que se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud y edad, al superar los 70 años.

Cuando fue detenida se especuló que el arresto se debió fundamentalmente a su oposición desde el liderazgo de los maestros a la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que elimina privilegios sindicales en la contratación y promoción laboral de los trabajadores docentes.

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha prometido cancelar la "mal llamada reforma educativa" por considerarla lesiva a los derechos de los maestros.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que "respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, aunque no la comparte".

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, exmagistrada de la Suprema Corte, quien ha sido designada por López Obrador para ser su secretaria de Gobernación, dijo en una entrevista radiofónica que la investigación de la PGR contra Gordillo no era sólida.

Asimismo, aseguró que la orden de libertad en favor de la exdirigente sindical es una mera coincidencia con la entrega de la constancia de presidente electo a López Obrador por parte del Tribunal Electoral, que tuvo lugar hoy.

No obstante, panistas y perredistas criticaron la liberación y consideraron que se trata del "inicio de la amnistía" propuesta por el presidente electo y que responde a un "pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto.

Libre. Esta fotografía de Elba Esther Gordillo acompañada de un familiar fue hecha pública ayer miércoles. (EL UNIVERSAL)

