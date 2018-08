Rechaza daño en tumba de 'Cantinflas'

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- La familia Moreno vuelve a estar envuelta en polémica debido a la denuncia que Tita Marbez puso en contra de Abril del Moral, a quien acusa de profanar la tumba de Mario Moreno Cantinflas.

Este 12 agosto, los hermanos del Moral, Mario y Valentina, ofrecerán una misa a su abuelo para conmemorar los 107 años de su natalicio; por eso le pidieron a su madre Abril que los ayudara con algunos arreglos del mausoleo familiar.

"En ningún momento se fue hacer algo indebido, todo fue para mejorar la tumba, queríamos que estuviera en óptimas condiciones pero los arreglos no se terminaron porque la señora llegó a impedirlo", dijo Abril.

La versión de los abogados de Tita Marbez, Carmen Olvera y Carlos Barragán, es que el 7 de agosto Tita llegó al panteón a visitar el mausoleo cuando vio que un hombre estaba rompiendo las paredes con martillo y cincel. Señaló que la orden venía de Abril del Moral, quien no tiene autorización de hacerlo.

"Todos los bienes y derechos de la masa hereditaria de Cantinflas pasaron a su único y universal heredero, Mario Moreno Ivanova. Dentro de los bienes se encuentran los derechos de perpetuidad de la cripta. Al morir Mario la única y universal heredera por el testamento es la señora Marbez", dijo el abogado.

Indicó que la única que puede hacer modificaciones es ella, por lo que las "buenas intenciones" no tienen lugar y se investigará el delito de daño a la propiedad.

Abril señaló que el mausoleo no está en tan malas condiciones como lo argumentó Marbez, que lo único que se le iba a arreglar era el resanado de una pared.

"No se terminó siquiera, apenas se había empezado y ahí quedó el cascajo que estaba dañado. El domingo estuvimos en el panteón con familiares de don Mario y de don Enrique (hermano del actor), que también está ahí sepultado, y la prima Eli nos dio una copia de su llave porque no tenemos, ya que Marbez nunca se las ha querido dar a mis hijos".

Los abogados de Tita señalan que tener llave no significa que puedan hacer modificaciones. Es como entrar a una casa ajena sólo porque se tiene la llave, ejemplificaron.

Actualmente, Marbez está tramitando un permiso ante las autoridades para mover las urnas a una cripta provisional con el fin de darle mantenimiento a la actual.

Tras la denuncia y la investigación correspondiente se determinará la penalización a los responsables, cuyo monto económico depende del daño. Abril del Moral, quien fue la primera esposa de Mario Moreno Ivanova señaló que esta tumba no le pertenece a Aurora (Tita) Marbez sino a toda la familia Moreno.

"Esto es una cripta familiar, aquí no hay un dueño y sí cuerpos y cenizas que se deben respetar. Ella será la heredera universal de los bienes, pero Cantinflas no es un bien, ni los que están ahí adentro, entonces ella no se los puede adjudicar", enfatizó del Moral.

Además de Cantinflas, su esposa Valentina Ivanova Zuvareff, su hijo Mario Moreno Ivanova y su hermano Enrique, en ese mausoleo también se encuentran los restos de sus suegros, sus hermanos Pedro y José, por mencionar algunos, en total son 12 personas. Abril del Moral aseguró no haber recibido notificación de demanda, pero ya se encuentra asesorada y sigue en pie la misa de este domingo.

Respecto a la intención de Tita en mover los restos de Cantinflas expresó que esa decisión no le corresponde a ella sino a nietos, tíos y primos.

Postura. Abril señaló que el mausoleo no está en tan malas condiciones como lo dijo Tita Marbez.

