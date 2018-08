Difunden foto de Gordillo tomada antes de absolución

CIUDAD DE MÉXICO

Una fotografía de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, acompañada de un familiar fue hecha pública este miércoles.

Una fuente cercana a la familia de la profesora hizo llegar el material a EL UNIVERSAL.

En la foto, tomada en su departamento de Polanco horas antes del anuncio de su absolución por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, Gordillo está acompañada de Luis Morales, familiar suyo.

En la imagen se le ve sonriente y rejuvenecida.

El abogado de la ex líder magisterial, Marco del Toro, leyó a periodistas una carta de Gordillo, en que la informó que ayer martes el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito le notificó del decreto para su "absoluta e inmediata libertad", debido al sobreseimiento de la causa penal a la que estaba sometida.

"Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", dijo Gordillo, de 73 años, en la misiva.

"El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos; con oportunidad informaremos lugar y hora".

Gordillo estuvo en prisión domiciliaria en un departamento de Polanco desde diciembre de 2017.





